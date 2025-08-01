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Регион
1 августа, 12:27

Лукашенко объяснил неспешность российского наступления

Лукашенко: Путин не повышает темп наступления ВС РФ, поскольку жалеет людей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин намеренно не взвинчивает темпы наступления ВС РФ, чтобы избежать больших потерь.

«Везде идёт наступление, пусть небыстро. Я спрашиваю (у Путина. — Прим. Life.ru): Почему медленно? Он говорит: «Людей жалею», — сказал глава Республики Беларусь во время встречи с российским лидером на Валааме.

Такой взвешенный и спокойный подход, по его мнению, оправдан, ведь несмотря на отсутствие быстрых прорывов, ВС РФ действуют уверенно и не торопятся. Это создаёт пространство для украинской стороны задуматься о возможности диалога.

Однако, подчеркнул Лукашенко, Киев пока не проявляет желания сесть за стол переговоров.

Путин: У России нет ни одной напрасной потери в ходе СВО
Путин: У России нет ни одной напрасной потери в ходе СВО

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская армия ведёт наступление на всей линии боевого соприкосновения. Он отметил, что это стало возможным благодаря героизму и жертвам солдат ВС РФ. Политик при этом добавил, что Москва готова набраться терпения, если Киев всё ещё не готов к переговорам.

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Владимир Озеров
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