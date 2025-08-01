Лукашенко объяснил неспешность российского наступления
Лукашенко: Путин не повышает темп наступления ВС РФ, поскольку жалеет людей
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин намеренно не взвинчивает темпы наступления ВС РФ, чтобы избежать больших потерь.
«Везде идёт наступление, пусть небыстро. Я спрашиваю (у Путина. — Прим. Life.ru): Почему медленно? Он говорит: «Людей жалею», — сказал глава Республики Беларусь во время встречи с российским лидером на Валааме.
Такой взвешенный и спокойный подход, по его мнению, оправдан, ведь несмотря на отсутствие быстрых прорывов, ВС РФ действуют уверенно и не торопятся. Это создаёт пространство для украинской стороны задуматься о возможности диалога.
Однако, подчеркнул Лукашенко, Киев пока не проявляет желания сесть за стол переговоров.
Ранее Владимир Путин сообщил, что российская армия ведёт наступление на всей линии боевого соприкосновения. Он отметил, что это стало возможным благодаря героизму и жертвам солдат ВС РФ. Политик при этом добавил, что Москва готова набраться терпения, если Киев всё ещё не готов к переговорам.