Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин намеренно не взвинчивает темпы наступления ВС РФ, чтобы избежать больших потерь.

«Везде идёт наступление, пусть небыстро. Я спрашиваю (у Путина. — Прим. Life.ru): Почему медленно? Он говорит: «Людей жалею», — сказал глава Республики Беларусь во время встречи с российским лидером на Валааме.

Такой взвешенный и спокойный подход, по его мнению, оправдан, ведь несмотря на отсутствие быстрых прорывов, ВС РФ действуют уверенно и не торопятся. Это создаёт пространство для украинской стороны задуматься о возможности диалога.