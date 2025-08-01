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Регион
1 августа, 11:53

Путин: У России нет ни одной напрасной потери в ходе СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Среди российских бойцов нет ни одной напрасной потери заявил президент России Владимир Путин, вспоминая погибших бойцов ВС РФ. Он отметил, что благородя именно нашим парням страна продолжает двигаться и побеждать врага.

«Сегодняшня положительная динамика на фронте связана с героизмом наших ребят. Но мы обязаны и тем воинам, которые пали на поле боя, ведь это они создали условия, чтобы сегодня мы шли вперёд. В этом смысле у нас нет ни одной напрасной потери», — заявил глава государства, рассказывая об успехах российской армии в зоне СВО.

Путин: Россия готова ждать, если Украина ещё не готова к переговорам
Путин: Россия готова ждать, если Украина ещё не готова к переговорам

Ранее Владимир Путин подчеркнул необходимость обсуждения украинского кризиса в более широком контексте. По мнению российского лидера, диалог о завершении конфликта должен рассматриваться в рамках общеевропейской системы безопасности.

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Наталья Афонина
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