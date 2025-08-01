Путин: У России нет ни одной напрасной потери в ходе СВО

Среди российских бойцов нет ни одной напрасной потери заявил президент России Владимир Путин, вспоминая погибших бойцов ВС РФ. Он отметил, что благородя именно нашим парням страна продолжает двигаться и побеждать врага.

«Сегодняшня положительная динамика на фронте связана с героизмом наших ребят. Но мы обязаны и тем воинам, которые пали на поле боя, ведь это они создали условия, чтобы сегодня мы шли вперёд. В этом смысле у нас нет ни одной напрасной потери», — заявил глава государства, рассказывая об успехах российской армии в зоне СВО.