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1 августа, 11:51

Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Армия России наступает по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом в разговоре с журналистами заявил президент РФ Владимир Путин, приехавший на остров Валаам для встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

«Наши войска наступают по всем направлениям. Везде, на всех участках. Где-то больше, где-то меньше. Позитивная активность. Благодаря мужеству наших ребят. Сегодняшняя положительная динамика на фронте связана с героизмом наших ребят. Но мы обязаны и тем воинам, которые пали на поле боя, ведь это они создали условия, чтобы сегодня мы шли вперёд», подчеркнул российский лидер.

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Так, сегодня, например, появились сообщения о том, что ВС РФ полностью освободили правобережье Волчанска в Харьковской области. Боевые задачи в городе выполняют подразделения 6-й армии и 44-го армейского корпуса ЛВО.

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Юрий Лысенко
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