Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения

Армия России наступает по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом в разговоре с журналистами заявил президент РФ Владимир Путин, приехавший на остров Валаам для встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

«Наши войска наступают по всем направлениям. Везде, на всех участках. Где-то больше, где-то меньше. Позитивная активность. Благодаря мужеству наших ребят. Сегодняшняя положительная динамика на фронте связана с героизмом наших ребят. Но мы обязаны и тем воинам, которые пали на поле боя, ведь это они создали условия, чтобы сегодня мы шли вперёд», — подчеркнул российский лидер.