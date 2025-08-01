Подразделения 6-й армии и 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа полностью взяли под контроль правобережную часть Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Согласно сообщению, правый берег реки, на котором исторически находился центр города, полностью зачищен от украинских сил. По данным канала, в городской застройке на этом участке неоднократно пытались закрепиться различные штурмовые подразделения Вооружённых сил Украины, включая части пограничной службы, Нацгвардии, мотопехотных, десантных и штурмовых соединений, а также бойцы разведывательных структур.

Однако все попытки, как утверждается, были сорваны. Украинские силы понесли значительные потери, и, по словам авторов канала, река Волчья, делящая город, получила у противника неофициальное название «река смерти».