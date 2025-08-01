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Регион
1 августа, 11:20

Наша армия взяла под контроль историческую часть Волчанска и подчинила себе «реку смерти»

Северный ветер: Российские войска освободили историческую часть Волчанска

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Подразделения 6-й армии и 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа полностью взяли под контроль правобережную часть Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Согласно сообщению, правый берег реки, на котором исторически находился центр города, полностью зачищен от украинских сил. По данным канала, в городской застройке на этом участке неоднократно пытались закрепиться различные штурмовые подразделения Вооружённых сил Украины, включая части пограничной службы, Нацгвардии, мотопехотных, десантных и штурмовых соединений, а также бойцы разведывательных структур.

Однако все попытки, как утверждается, были сорваны. Украинские силы понесли значительные потери, и, по словам авторов канала, река Волчья, делящая город, получила у противника неофициальное название «река смерти».

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На днях российская армия освободила сразу два населённых пункта. Наши парни смогли взять под свой контроль село Зелёный Гай в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Малиевку в Днепропетровской области.

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Марина Фещенко
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