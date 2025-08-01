Российские военные стремительно приближаются к Киеву и уже этой зимой могут оказаться на подступах к городу. Таким прогнозом поделилась руководитель центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская. По её мнению, причинами станут колоссальные потери в рядах украинской армии и отсутствие внятного руководства в стране.

«Пока мы считаем, сколько депутатов меняют позицию за неделю. Пора считать, сколько депутатов останутся в Киеве, когда враг будет снова стоять под столицей. Если мы ничего не изменим, это вполне может произойти уже этой зимой», — заявила Берлинская в соцсети.

Она напомнила, что каждый год Украина теряет до 159 тысяч человек, тогда как численность российских войск продолжает увеличиваться. Берлинская раскритиковала депутатов Верховной рады, которые конфликтуют из-за полномочий антикоррупционных органов, тогда как давно пора заняться совершенствованием ВСУ.