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Регион
27 июля, 07:15

В Кремле ответили на вопрос о будущем отношений между Россией и Украиной

Песков: Принципы отношений с Киевом определятся после выполнения задач СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Принципы, на которых будут строиться будущие отношения между Россией и Украиной, определятся после завершения специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав вопрос «слишком теоретическим» на данный момент.

«Сначала нужно всё-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты — и самой Украиной, и западниками», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что в случае, если в этот раз удастся перейти к дипломатическим механизмам, СВО может быть завершена по более предпочтительному сценарию.

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Напомним, что 23 июля прошёл третий раунд российско-украинских переговоров в формате закрытых консультаций. Перед началом основной части прошла личная встреча глав делегаций Владимира Мединского и Рустема Умерова. После переговоров российский представитель выступил с официальным заявлением, полную видеозапись которого можно посмотреть на Life.ru.

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Наталья Афонина
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