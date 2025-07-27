В Кремле ответили на вопрос о будущем отношений между Россией и Украиной
Песков: Принципы отношений с Киевом определятся после выполнения задач СВО
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Принципы, на которых будут строиться будущие отношения между Россией и Украиной, определятся после завершения специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав вопрос «слишком теоретическим» на данный момент.
«Сначала нужно всё-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты — и самой Украиной, и западниками», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что в случае, если в этот раз удастся перейти к дипломатическим механизмам, СВО может быть завершена по более предпочтительному сценарию.
Напомним, что 23 июля прошёл третий раунд российско-украинских переговоров в формате закрытых консультаций. Перед началом основной части прошла личная встреча глав делегаций Владимира Мединского и Рустема Умерова. После переговоров российский представитель выступил с официальным заявлением, полную видеозапись которого можно посмотреть на Life.ru.