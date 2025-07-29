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Регион
29 июля, 13:50

«Они не готовы»: В Госдуме назвали признак скорого завершения спецоперации

Колесник: Закон о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет говорит о скором конце СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Новый украинский закон, допускающий службу мужчин старше 60 лет в Вооружённых силах Украины (ВСУ), является свидетельством критического дефицита личного состава в стране. Такое мнение член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказал в беседе с «Лентой.ру».

По оценке депутата, эта же законодательная инициатива может предвещать скорое окончание специальной военной операции (СВО).

«Надо всегда находиться в бронежилете, суставы уже не те в этом возрасте. Конечно, не у всех они изношены. Я знаю мужчин за 60 лет, так они еще фору тридцатилетним дадут», — отметил Колесник.

Он объяснил, что вся амуниция военного — это дополнительный вес, который так или иначе дпёт нагрузку на суставы. С дополнительным грузом выполнять боевые задачи — а там более идти в прямое столкновение — в преклонном возрасте становится вдвойне тяжело.

«Людей уже нет. В связи с этим стали стариков и детей загонять. Это же понятно, что они не готовы», — заявил представитель Госдумы.

Также Колесник добавил, что дроны сильно влияют на эффективность выполнения задач 60-летними бойцами ВСУ. Они уже не обладают былой хваткой и достаточной скоростью реакции, чтобы своевременно принять меры против «птичек». Парламентарий подчеркнул, что несмотря на тот факт, что украинская сторона является противником РФ, представителей Незалежной «можно только пожалеть».

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Ранее сообщалось, что украинские власти приняли решение разрешить службу в рядах ВСУ гражданам, перешагнувшим 60-летний рубеж. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который получил одобрение в Верховной Раде 16 июля, тем самым отменив прежний возрастной ценз в 60 лет для военнослужащих. Также на военную службу могут поступить и вчерашние подростки — юноши, достигшие 18 лет.

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Ольга Сливченко
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