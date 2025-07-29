«Они не готовы»: В Госдуме назвали признак скорого завершения спецоперации
Колесник: Закон о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет говорит о скором конце СВО
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Новый украинский закон, допускающий службу мужчин старше 60 лет в Вооружённых силах Украины (ВСУ), является свидетельством критического дефицита личного состава в стране. Такое мнение член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказал в беседе с «Лентой.ру».
По оценке депутата, эта же законодательная инициатива может предвещать скорое окончание специальной военной операции (СВО).
«Надо всегда находиться в бронежилете, суставы уже не те в этом возрасте. Конечно, не у всех они изношены. Я знаю мужчин за 60 лет, так они еще фору тридцатилетним дадут», — отметил Колесник.
Он объяснил, что вся амуниция военного — это дополнительный вес, который так или иначе дпёт нагрузку на суставы. С дополнительным грузом выполнять боевые задачи — а там более идти в прямое столкновение — в преклонном возрасте становится вдвойне тяжело.
«Людей уже нет. В связи с этим стали стариков и детей загонять. Это же понятно, что они не готовы», — заявил представитель Госдумы.
Также Колесник добавил, что дроны сильно влияют на эффективность выполнения задач 60-летними бойцами ВСУ. Они уже не обладают былой хваткой и достаточной скоростью реакции, чтобы своевременно принять меры против «птичек». Парламентарий подчеркнул, что несмотря на тот факт, что украинская сторона является противником РФ, представителей Незалежной «можно только пожалеть».
Ранее сообщалось, что украинские власти приняли решение разрешить службу в рядах ВСУ гражданам, перешагнувшим 60-летний рубеж. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который получил одобрение в Верховной Раде 16 июля, тем самым отменив прежний возрастной ценз в 60 лет для военнослужащих. Также на военную службу могут поступить и вчерашние подростки — юноши, достигшие 18 лет.