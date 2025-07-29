На Украине служить в ВСУ смогут даже пенсионеры старше 60 лет. Соответствующий закон подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Нововведение приняла Верховная Рада во втором чтении 16 июля. Отмечается, что за это проголосовали 306 депутатов. По словам политика Ирины Геращенко, закон позволит служить тем, кто раньше считался достигшим предельного возраста — 60 лет.

Тем не менее в тексте нормы не прописано, кто должен согласовывать кандидатуры. В связи с этим могут возникнуть риски злоупотреблений. Ожидается, что эти вопросы будут урегулированы в подзаконных актах в течение трёх месяцев после того, как закон вступит в силу.