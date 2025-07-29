Вернувшиеся из плена украинские бойцы подвергаются пыткам и избиениям с целью принуждения их к возвращению на фронт. Источник агентства ТАСС отметил, что все солдаты ВСУ, находившиеся в плену у российских сил, единодушно заявляют о нежелании вернуться на линию фронта.

Однако в Киеве существует иное мнение по этому вопросу. По словам собеседника агентства, военнослужащие сталкиваются с выбором: либо снова идти в окопы с риском для жизни, либо быть объявленными дезертирами и предателями, что влечет за собой пытки и жестокое обращение. Он также добавил, что все вернувшиеся из плена проходят строгую фильтрацию, которая является первым этапом их возвращения на фронт.