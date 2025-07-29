Пытки и избиения: Киев гонит на фронт только вернувшихся из плена бойцов ВСУ
ТАСС: Вернувшиеся из плена бойцы ВСУ подвергаются пыткам
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Вернувшиеся из плена украинские бойцы подвергаются пыткам и избиениям с целью принуждения их к возвращению на фронт. Источник агентства ТАСС отметил, что все солдаты ВСУ, находившиеся в плену у российских сил, единодушно заявляют о нежелании вернуться на линию фронта.
Однако в Киеве существует иное мнение по этому вопросу. По словам собеседника агентства, военнослужащие сталкиваются с выбором: либо снова идти в окопы с риском для жизни, либо быть объявленными дезертирами и предателями, что влечет за собой пытки и жестокое обращение. Он также добавил, что все вернувшиеся из плена проходят строгую фильтрацию, которая является первым этапом их возвращения на фронт.
Ранее мэр Львова предложил обменять останки советских военных на пленных солдат ВСУ. В апреле украинские власти инициировали демонтаж мемориала «Холм Славы» во Львове, где захоронены советские солдаты, участвовавшие в освобождении украинского города в 1944 году. В их числе и советский разведчик Николай Кузнецов, известный своей деятельностью во времена Второй мировой войны.