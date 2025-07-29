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Регион
29 июля, 08:25

Пытки и избиения: Киев гонит на фронт только вернувшихся из плена бойцов ВСУ

ТАСС: Вернувшиеся из плена бойцы ВСУ подвергаются пыткам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Вернувшиеся из плена украинские бойцы подвергаются пыткам и избиениям с целью принуждения их к возвращению на фронт. Источник агентства ТАСС отметил, что все солдаты ВСУ, находившиеся в плену у российских сил, единодушно заявляют о нежелании вернуться на линию фронта.

Однако в Киеве существует иное мнение по этому вопросу. По словам собеседника агентства, военнослужащие сталкиваются с выбором: либо снова идти в окопы с риском для жизни, либо быть объявленными дезертирами и предателями, что влечет за собой пытки и жестокое обращение. Он также добавил, что все вернувшиеся из плена проходят строгую фильтрацию, которая является первым этапом их возвращения на фронт.

В Госдуме раскрыли судьбу отказавшихся от обмена пленных бойцов ВСУ
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Ранее мэр Львова предложил обменять останки советских военных на пленных солдат ВСУ. В апреле украинские власти инициировали демонтаж мемориала «Холм Славы» во Львове, где захоронены советские солдаты, участвовавшие в освобождении украинского города в 1944 году. В их числе и советский разведчик Николай Кузнецов, известный своей деятельностью во времена Второй мировой войны.

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Оксана Попова
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