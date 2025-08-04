Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 10:13

В Кремле объяснили, почему Путин выбрал для важных заявлений Валаам

Песков: Идея выбрать для важных заявлений остров Валаам принадлежала Путину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Замысел сделать знаковые политические заявления именно с острова Валаам принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Идея, естественно, Путина. Ему были заданы вопросы, он на них ответил», — объяснил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков подтвердил мнение экс-премьера Сергея Степашина о том, что неслучайный выбор площадки усилил значимость высказываний главы государства.

«Президент регулярно посещает Валаам. Это очень важное место для нашей культуры, для нашего прошлого, для нашей истории. Нашей веры», — добавил Песков.

Рабочий визит Лукашенко в Россию завершился спустя два дня
Рабочий визит Лукашенко в Россию завершился спустя два дня

Напомним, что 1 августа Валаам вновь стал местом встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На острове лидеры двух стран встречались в 2019, 2023 и 2024 годах. В рамках визита значимой территории глава российского государства сделал ряд важных заявлений, в том числе: он сообщил о наступательных действиях Вооружённых Сил РФ по всей протяженности линии боевого соприкосновения, а также отреагировал на ультиматум, предъявленный главой Белого дома Дональдом Трампом.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
  • Карелия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar