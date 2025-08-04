В Кремле объяснили, почему Путин выбрал для важных заявлений Валаам
Песков: Идея выбрать для важных заявлений остров Валаам принадлежала Путину
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Замысел сделать знаковые политические заявления именно с острова Валаам принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Идея, естественно, Путина. Ему были заданы вопросы, он на них ответил», — объяснил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков подтвердил мнение экс-премьера Сергея Степашина о том, что неслучайный выбор площадки усилил значимость высказываний главы государства.
«Президент регулярно посещает Валаам. Это очень важное место для нашей культуры, для нашего прошлого, для нашей истории. Нашей веры», — добавил Песков.
Напомним, что 1 августа Валаам вновь стал местом встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На острове лидеры двух стран встречались в 2019, 2023 и 2024 годах. В рамках визита значимой территории глава российского государства сделал ряд важных заявлений, в том числе: он сообщил о наступательных действиях Вооружённых Сил РФ по всей протяженности линии боевого соприкосновения, а также отреагировал на ультиматум, предъявленный главой Белого дома Дональдом Трампом.