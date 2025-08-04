В Кремле объяснили, почему Путин выбрал для важных заявлений Валаам

Замысел сделать знаковые политические заявления именно с острова Валаам принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в беседе с журналистами сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Идея, естественно, Путина. Ему были заданы вопросы, он на них ответил», — объяснил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков подтвердил мнение экс-премьера Сергея Степашина о том, что неслучайный выбор площадки усилил значимость высказываний главы государства.