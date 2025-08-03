Рабочий визит Лукашенко в Россию завершился спустя два дня
Обложка © president.gov.by
Рабочая поездка президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, начавшаяся 1 августа, завершилась. Об этом проинформировал Telegram-канал «Пул Первого».
«Первый дома! Выходные — на алтарь обсуждения важнейших вопросов и проблем. Как и было анонсировано. Рабочий визит в Россию завершён», — сообщает канал.
1 августа президенты России и Беларуси, Владимир Путин и Александр Лукашенко, встретились на Валааме. Лидеры регулярно совместно посещают остров летом. Например, они бывали там в июле 2019, 2023 и 2024 годов. Во время разговора Лукашенко отметил готовность участвовать в переговорах с Украиной, если Путин попросит.