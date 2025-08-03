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Регион
3 августа, 18:57

Рабочий визит Лукашенко в Россию завершился спустя два дня

Обложка © president.gov.by

Обложка © president.gov.by

Рабочая поездка президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, начавшаяся 1 августа, завершилась. Об этом проинформировал Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый дома! Выходные — на алтарь обсуждения важнейших вопросов и проблем. Как и было анонсировано. Рабочий визит в Россию завершён»,сообщает канал.

Лукашенко объяснил неспешность российского наступления
Лукашенко объяснил неспешность российского наступления

1 августа президенты России и Беларуси, Владимир Путин и Александр Лукашенко, встретились на Валааме. Лидеры регулярно совместно посещают остров летом. Например, они бывали там в июле 2019, 2023 и 2024 годов. Во время разговора Лукашенко отметил готовность участвовать в переговорах с Украиной, если Путин попросит.

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Лия Мурадьян
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