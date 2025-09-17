Владимир Путин
17 сентября, 15:44

Священник объяснил, почему призыв духов — это опасный грех

Протоиерей Моисеев: Обращение к гадалке и духам считается серьёзным грехом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Обращение к гадалкам и вызов духов считаются тяжким грехом в христианстве. Об этом заявил протоиерей Дмитрий Моисеев, комментируя случай в Тюмени, где гадалка призвала дух Сталина для возвращения бывшего мужа.

«Совершенно неважно, к какому духу он просит обратиться, на этот призыв отзовётся кто-то из бесов, а значит, это отдалит человека от бога, он потеряет с ним связь и возможность спасти свою душу в конце земного пути», — рассказал протоиерей в беседе с «Вечерней Москвой».

Священник подчеркнул, что церковные каноны предусматривают строгое наказание за подобные действия — отлучение от церкви на шесть лет и полное отстранение от религиозной общины. Он напомнил, что обращение к ясновидящим и магам означает добровольный отказ от божественного пути спасения.

При этом Моисеев отметил, что грех может быть прощён, если человек искренне раскается в содеянном.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Екатеринбурге экстрасенс развела супругов на сумму порядка 500 000 рублей, пообещав, что очистит их дом от порчи. Правда пара в какой-то момент заподозрила неладное и привлекла третью силу — суд.

