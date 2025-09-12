12 фото новой возлюбленной Олега Шепса: так вот чем Полина очаровала экстрасенса

Олег Шепс больше не скрывает свою новую любовь! Слухи о романе экстрасенса с фотографом Полиной Фрис ходили ещё с начала лета, но официально никто ничего не подтверждал. Теперь же Шепс наконец-то открыто показал миру свою избранницу, опубликовав совместные фотографии. Девушка оказалась не просто красивой спутницей звезды, а самостоятельной успешной женщиной с собственной карьерой в мире шоу-бизнеса. Мы разобрались, кто такая загадочная Полина и что в ней так привлекло одного из самых завидных холостяков страны. Оказывается, за не особо публичным профилем в соцсетях скрывается интересная личность с впечатляющими профессиональными достижениями.

Профессиональный фотограф с впечатляющим портфолио

Кто такая Полина Фрис: всё о личной жизни возлюбленной экстрасенса Олега Шепса. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shepsolegofficial, polina_fris

Полина Фрис работает в самом сердце российского шоу-бизнеса — она фотографирует звёзд первой величины. В её портфолио уже есть съёмки с такими артистами, как Баста и Дава, что говорит о высоком профессиональном уровне и признании в индустрии. Для молодого фотографа попасть в круг доверенных специалистов таких звёзд — серьёзное достижение, которое требует не только таланта, но и умения работать с публичными людьми. Олег Шепс, сам находящийся в центре медийного внимания, наверняка оценил, что его избранница понимает специфику работы со знаменитостями и не будет шокирована особенностями жизни на виду у публики. К тому же творческие люди часто находят общий язык — у них схожий взгляд на мир и понимание важности самовыражения.

Настоящая фамилия и тайны биографии

Новая девушка Олега Шепса работает фотографом звёзд шоу-бизнеса. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / polina_fris

Интересно, что Полина Фрис — это творческий псевдоним, а настоящая фамилия девушки Еременко. Смена фамилии на более звучную для творческой деятельности — обычная практика в мире искусства, но это также говорит о серьёзном отношении к карьере и понимании важности личного бренда. Полина не просто увлекается фотографией — она строит профессиональную карьеру и думает о долгосрочных перспективах. Девушка ведёт закрытую страницу в соцсетях, что в наше время выглядит почти экзотично. Большинство людей, связанных со звёздами, стремятся к максимальной публичности, а Полина, наоборот, бережёт приватность. Такой подход, вероятно, только добавляет ей привлекательности в глазах экстрасенса, который сам не раз говорил о важности личных границ.

Совместные путешествия и романтические моменты

Полина Фрис: настоящее имя и профессия новой пассии Шепса. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / polina_fris

Пара уже успела вместе съездить в Таиланд и, судя по восторженным отзывам Олега об этой поездке, отдых прошёл великолепно. Экстрасенс из «Битвы сильнейших» писал о незабываемых эмоциях, тепле тайского солнца и потрясающих видах — явно влюблённый человек делился впечатлениями. Интересно, что даже из совместной поездки Полина не выставила ни одного парного снимка, продолжая держать отношения вдали от публичного пространства. Такая сдержанность говорит либо о желании защитить личную жизнь, либо о понимании того, что преждевременная огласка может навредить развивающимся отношениям. Для мужчины, который находится под постоянным вниманием поклонников и СМИ, подобная осторожность партнёрши может быть только плюсом.

Отличия от предыдущих романов Шепса

Олег Шепс и Полина Фрис: как познакомились и развивались отношения. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shepsolegofficial

Роман с Полиной кардинально отличается от предыдущих отношений экстрасенса Олега Шепса, особенно от шумной истории с блогершей Дианой Астер. Если та публично призывала Олега жениться на себе и активно пиарила их мнимые отношения, то Полина ведёт себя с точностью до наоборот. Никаких громких заявлений, хайповых постов или попыток заработать на связи со звездой — только спокойная профессиональная деятельность и редкие намёки на личную жизнь. Возможно, именно такой подход и покорил Шепса, уставшего от излишнего внимания к своей личной жизни. К тому же после истории с Дианой Астер, которая в итоге попала в психиатрическую клинику, экстрасенс наверняка ценит эмоциональную стабильность и зрелость партнёрши.

Серьёзные намерения и планы на будущее

Экстрасенс Шепс показал новую возлюбленную: факты о Полине Фрис. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / polina_fris

То что медиум Олег Шепс всё-таки решился показать Полину публично, говорит о серьёзности его намерений. Экстрасенс не раз признавался, что мечтает о создании семьи и активно ищет спутницу жизни, поэтому появление официальных фото с девушкой может сигнализировать о том, что поиски завершились успешно. Полина, со своей стороны, тоже не похожа на человека, который готов играть в краткосрочные романы, — её профессиональная серьёзность и осторожность в освещении личной жизни говорят о взвешенном подходе к отношениям. Возможно, именно эта взаимная серьёзность намерений и стала основой их союза. Учитывая, что экстрасенс не может предсказать собственное будущее, ему приходится полагаться на интуицию и чувства — и, судя по всему, с Полиной его внутренний компас указывает в правильном направлении.