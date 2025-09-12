Единый день голосования
Дана Борисова против дочери: как 18-летняя Полина закачала в себя миллионы, сбежала к отцу и заклеймила мать

Оглавление
Зачем дочь Борисовой вложила 1,2 млн рублей в новое тело и кто за это заплатил
«Сколько?! Так теперь можно всё»: Дочь Борисовой и Дибров закрутили пошлый флирт
«Умер»: Что скрывает дочь Борисовой за громкими обвинениями в адрес матери?
Состоятельный папа против скандальной мамы: За кем на самом деле правда в войне за дочь
Аборты, наркотики и эскорт: Неприукрашенная история падения звезды 90-х и нулевых

За полгода дочь Даны Борисовой Полина успела сделать ринопластику, липоскульптурирование и подтяжку груди, отпраздновать 18-летие, пофлиртовать с Дибровым и заявить о травле со стороны матери. Как живёт скандальная семейка?

12 сентября, 13:01
Дана Борисова и её дочь Полина снова в скандальных сводках.

Зачем дочь Борисовой вложила 1,2 млн рублей в новое тело и кто за это заплатил

Дочь Даны Борисовой, Полина Аксёнова, похвасталась в соцсетях обновлённой фигурой. Пару недель назад ей сделали подтяжку груди и липоскульптурирование — это когда откачивают жир из ненужных участков и закачивают в попу. Двойная операция обошлась в 1,2 млн рублей. Пресса пишет, что таков был подарок на совершеннолетие от матери. А полгода назад девочка сделала с подачи Даны ринопластику. Звёздной телеведущей не нравился «отцовский» нос дочки — «не вышел дизайном».

В 17 лет Полина с благословения матери сделала косметическую процедуру «углы Джоли». В 16 по совету родительницы худела с помощью «Оземпика». В 15 впервые вколола в губы гиалуронку.

  Полина Аксёнова, дочь Даны Борисовой, сделала уже три пластические операции.
  • Полина Аксёнова, дочь Даны Борисовой, сделала уже три пластические операции. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / poxenovaaa
Полина Аксёнова, дочь Даны Борисовой, сделала уже три пластические операции. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / poxenovaaa

«Сколько?! Так теперь можно всё»: Дочь Борисовой и Дибров закрутили пошлый флирт

«Липоскульптурированная», с подтянутой грудью, Полина Аксёнова, по идее, должна была накануне 1 сентября улететь в Южную Корею — продолжать учёбу. Вместо этого её видели на Патриках в компании дочери Глюкозы, сыновей Николая Валуева и Децла, а также охолостевшего Дмитрия Диброва. Экс-ведущий передачи «Кто хочет стать миллионером» потрепал Полину за оголённые плечи.

— Бабушка рассказывала, вы меня впервые увидели, когда мама была мною беременна, засмеялась дочь Борисовой.

— Не видел, а почувствовал! вскинул палец вверх Дибров.

— Сейчас мне 18! улыбнулась Полина.

— Сколько?! Так теперь можно всё, — оживился Дибров.

Эта сценка, попав в объектив смартфона, оказалась слита в Сеть. После резонанса Дибров предложил девушке встретиться ещё раз. Народ, зная его падкость на малолетних Полин, насторожился.

Полина Аксёнова и Дмитрий Дибров на Патриках.

«Умер»: Что скрывает дочь Борисовой за громкими обвинениями в адрес матери?

Неделю назад Полина выложила своё сообщение отцу. Девушка пожаловалась ему на мать, называя её по имени-отчеству, словно чужого человека. Полина уверена: кабы не родительница, ей было бы легче.

— Дана Александровна обзвонила все лучшие каналы и сказала, что, если хотят с ней дружить, чтобы никогда меня на работу не брали. Она мне сказала, что я никто и у меня любая работа будет только из-за неё. Я сказала, что офигенный старт — быть дочкой бывшей алкоголички. Хотя меня звали без её участия. Да у меня клеймо на всю жизнь, что она моя мать! У меня вся жизнь под откос из-за её воспитания! написала отцу Полина.

Сообщение отцу от Полины Аксёновой.

Эту тираду разобрали на цитаты. Многие заметили странный фон её профиля в мессенджере, состоящий из слова «умер».

Когда Дану Борисову спросили, что случилось, она затруднилась с ответом.

— Да я сама запуталась, если честно. То я хорошая, то плохая, недоумевала Борисова. Выглядела при этом звезда 90-х и нулевых как будто нетрезвой, что отметили подписчики.

Дана Борисова запуталась в отношениях с дочерью.

Полине не впервой выкладывать переписку с отцом. Она так уже делала в 2021 году. Только тогда опубликованные сообщения были не от неё самой, а от него.

— У тебя что, цель добраться до дна? Включи мозги, не будь такой дурой, пора становиться нормальным ребёнком! Ты меня просто убиваешь! Неприятно всё то, что ты делаешь. Молодец мама — ребёнок на дне! сокрушался отец.

Вряд ли ему понравилось такая публичность. Отец Полины Аксёновой старается держаться в тени. Его можно понять.

Состоятельный папа против скандальной мамы: За кем на самом деле правда в войне за дочь

Годами Борисова кормила россиян противоречивыми байками про плохого отца Полины, Максима Аксёнова. Телеведущая и бизнесмен познакомились в 2005-м. Пара съехалась, но не оформила отношения. Спустя пару лет родилась Полина. Ещё через год гражданский брак распался.

Он [Аксёнов] работал в швейцарском дорогом бренде, при этом все продукты покупала я, садик Полинке и все медицинские расходы оплачивала я! А он и пяти копеек не даст! — заявила Борисова пару лет назад, когда отсуживала у Аксёнова алименты. А ранее кто-то пустил слухи, что он грубо относится к дочке.

Поверить в скупость и жестокость отца очень сложно.

Максим Аксёнов, отец Полины Аксёновой и бывший Даны Борисовой.

Когда Дана Борисова в 2017–2018 годах имела проблемы с наркотиками и алкоголем, отец с радостью поселил Полину у себя. А позднее отправил девочку в Англию учиться языку и игре в теннис. Максим Аксёнов пытался лишить бывшую родительских прав. Он подавал против Борисовой два иска: отозванный, связанный с воспитанием детей, и удовлетворенный, о взыскании алиментов. После излечения Дана сначала уговорила Аксёнова разрешить ей видеться с дочерью, а потом и забрать к себе. Известно, что в 2019-м Полина сбегала к отцу без ведома матери.

В 2022–2023 годах уже Дана Борисова взыскала с бывшего алименты. Суд удовлетворил её иск частично.

Недавно Полина обмолвилась, что подружилась с новой женой отца и вскоре у неё появится сестрёнка.

Бизнесы отца Полины Аксёновой.

Максим Аксёнов категорически не поддерживает пластические операции дочери. Но вот странность: средства на них, судя по всему, есть только у него. Он состоятельный человек, бенефициар двух компаний в области оптовой торговли газообразным топливом. Их суммарный доход — 91 млн рублей в год. Аксёнов ездил на «бентли» и «мерседесах» S-класса, занимал особняк за 100 млн в элитном посёлке «Монтевиль» и квартиры в престижных ЖК.

А вот Дана Борисова имеет финансовые проблемы. Согласно судебным базам, в 2024-м у неё истребовали долги товарищество собственников жилья «Онли», две микрофинансовые организации и коллекторы. А в 2022–23 годах она судилась с двумя другими коллекторскими агентствами и дважды — с налоговой.

Дана Борисова каждый год отбивается от кредиторов.

Дана Борисова сейчас имеет статус самозанятого. Не так давно она числилась сотрудницей Федерального агентства новостей. Вероятно, она зарабатывает на «Запрещенограме», где полмиллиона подписчиков, и на съёмках в скандальных шоу.

Аборты, наркотики и эскорт: Неприукрашенная история падения звезды 90-х и нулевых

49-летняя Дана Борисова родом из гомельского города Мозырь. После её рождения семья переехала в Норильск. Отец — милиционер, мать — медсестра. Школьницей Дана попробовала себя ведущей на местном ТВ. Это стало её пропуском в Москву на журфак МГУ. Прорыв случился, когда она сблизилась на первом курсе с сыном Николая Темнова, режиссёра передачи «Человек и закон». Семья Темновых порекомендовала её в новое шоу «Армейский магазин». Сейчас Борисова говорит, что выиграла кастинг, но, скорее всего, воспользовалась связями.

«Армейский магазин» оказался хитом. Дана прославилась, став одной из самых желанных девушек России, и даже участвовала в фотосессии для «Плейбоя». Ей было семнадцать.

— В «Армейском магазине» у меня был строгий начальник, мне он очень нравился, и, откровенно говоря, он стал моим первым мужчиной. Я даже делала аборт из-за него, так как он очень любил свою жену и не мог её оставить, это цитата из мемуаров Борисовой. Упомянутый начальник, Александр Ильин, старше её на четырнадцать лет. Он не прокомментировал признание.

Дана Борисова прославилась, когда стала вести «Армейский магазин». Она заявляла, что у неё тогда был роман с начальником.

Всего же Борисова делала аборт 9 раз.

Новоявленную звезду окружили поклонники, в том числе состоятельные. До середины нулевых она жила в малогабаритке на первом этаже хрущёвки у Вишняковского путепровода. А потом купила двушку в солидной новостройке «Золотые ключи-2» на Минском шоссе.

На пике славы Дана находилась до 2012 года. Вела передачи «Золотой граммофон», «Принцип домино» и «Город женщин». Но после пришел спад. Борисова начала злоупотреблять наркотиками и пластикой, даже занималась эскортом.

В 2015 году Дана Борисова была на протяжении восьми месяцев женой «обыкновенного беженца из Луганска», в Москве он перепродавал чехлы для айфонов. По словам ведущей, она увела его из семьи и сделала своим наркодилером.

Однако в зависимостях Дана на всю страну обвинила мать. Мол, родительница пристрастила её в детстве к снотворным. Позднее Борисова заявила, что впервые порошковые наркотики ей якобы дал под видом средства для похудения продюсер Тима Брик, скончавшийся в 2016 году в возрасте 30 лет.

В 2017-м мать Борисовой Екатерина пришла на шоу к Андрею Малахову и в слезах попросила спасти её дочь от зависимостей. Так ведущая оказалась в тайском рехабе, где вроде как вылечилась.

Дана Борисова любила пригубить.

Летом 2018 года протрезвевшая Дана продала за 20 млн рублей свою двушку в «Золотых ключах» и взамен купила за 30 млн аналогичную по площади в ЖК Only на Большой Филёвской улице. Телеведущая не скрывала, почему сменила жильё: чтобы распрощаться с местом, где принимала наркотики, и чтобы быть ближе к дочери. В то время Максим и Полина Аксёновы проживали в ЖК «Фили Град» — это буквально через двор. После был хороший период: относительное примирение с бывшим и более-менее нормальные отношения с дочерью.

Но последнее время вокруг имени экс-ведущей снова скандалы. Так, певица Наталья Штурм выложила переписку с неким Денисом, который утверждает, что и Борисова, и её дочь давно приторговывают своим нижним бельём.

Возможно, перевоспитывать Полину уже поздно, а все её склоки с матерью — лишь пиар. Сейчас девочка в Москве делает контент. Борисова же чилит отдельно от неё в турецком Кемере.

  ЖК «Онли», где сейчас живёт в двушке Дана Борисова.
  Относительно скромный загородный дом Даны.
ЖК «Онли», где сейчас живёт в двушке Дана Борисова.

1 / 2

