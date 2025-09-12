Дана Борисова против дочери: как 18-летняя Полина закачала в себя миллионы, сбежала к отцу и заклеймила мать Оглавление Зачем дочь Борисовой вложила 1,2 млн рублей в новое тело и кто за это заплатил «Сколько?! Так теперь можно всё»: Дочь Борисовой и Дибров закрутили пошлый флирт «Умер»: Что скрывает дочь Борисовой за громкими обвинениями в адрес матери? Состоятельный папа против скандальной мамы: За кем на самом деле правда в войне за дочь Аборты, наркотики и эскорт: Неприукрашенная история падения звезды 90-х и нулевых За полгода дочь Даны Борисовой Полина успела сделать ринопластику, липоскульптурирование и подтяжку груди, отпраздновать 18-летие, пофлиртовать с Дибровым и заявить о травле со стороны матери. Как живёт скандальная семейка? 12 сентября, 13:01 Дана Борисова и её дочь Полина снова в скандальных сводках. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru, Сергей Фадеичев

Зачем дочь Борисовой вложила 1,2 млн рублей в новое тело и кто за это заплатил

Дочь Даны Борисовой, Полина Аксёнова, похвасталась в соцсетях обновлённой фигурой. Пару недель назад ей сделали подтяжку груди и липоскульптурирование — это когда откачивают жир из ненужных участков и закачивают в попу. Двойная операция обошлась в 1,2 млн рублей. Пресса пишет, что таков был подарок на совершеннолетие от матери. А полгода назад девочка сделала с подачи Даны ринопластику. Звёздной телеведущей не нравился «отцовский» нос дочки — «не вышел дизайном».

В 17 лет Полина с благословения матери сделала косметическую процедуру «углы Джоли». В 16 по совету родительницы худела с помощью «Оземпика». В 15 впервые вколола в губы гиалуронку.





«Сколько?! Так теперь можно всё»: Дочь Борисовой и Дибров закрутили пошлый флирт

«Липоскульптурированная», с подтянутой грудью, Полина Аксёнова, по идее, должна была накануне 1 сентября улететь в Южную Корею — продолжать учёбу. Вместо этого её видели на Патриках в компании дочери Глюкозы, сыновей Николая Валуева и Децла, а также охолостевшего Дмитрия Диброва. Экс-ведущий передачи «Кто хочет стать миллионером» потрепал Полину за оголённые плечи.

— Бабушка рассказывала, вы меня впервые увидели, когда мама была мною беременна, — засмеялась дочь Борисовой.

— Не видел, а почувствовал! — вскинул палец вверх Дибров.

— Сейчас мне 18! — улыбнулась Полина.

— Сколько?! Так теперь можно всё, — оживился Дибров.

Эта сценка, попав в объектив смартфона, оказалась слита в Сеть. После резонанса Дибров предложил девушке встретиться ещё раз. Народ, зная его падкость на малолетних Полин, насторожился.

Полина Аксёнова и Дмитрий Дибров на Патриках. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dibrov_tv

«Умер»: Что скрывает дочь Борисовой за громкими обвинениями в адрес матери?

Неделю назад Полина выложила своё сообщение отцу. Девушка пожаловалась ему на мать, называя её по имени-отчеству, словно чужого человека. Полина уверена: кабы не родительница, ей было бы легче.

— Дана Александровна обзвонила все лучшие каналы и сказала, что, если хотят с ней дружить, чтобы никогда меня на работу не брали. Она мне сказала, что я никто и у меня любая работа будет только из-за неё. Я сказала, что офигенный старт — быть дочкой бывшей алкоголички. Хотя меня звали без её участия. Да у меня клеймо на всю жизнь, что она моя мать! У меня вся жизнь под откос из-за её воспитания! — написала отцу Полина.

Сообщение отцу от Полины Аксёновой. Фото © Telegram / полина борисова

Эту тираду разобрали на цитаты. Многие заметили странный фон её профиля в мессенджере, состоящий из слова «умер».

Когда Дану Борисову спросили, что случилось, она затруднилась с ответом.

— Да я сама запуталась, если честно. То я хорошая, то плохая, — недоумевала Борисова. Выглядела при этом звезда 90-х и нулевых как будто нетрезвой, что отметили подписчики.

Дана Борисова запуталась в отношениях с дочерью. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official

Полине не впервой выкладывать переписку с отцом. Она так уже делала в 2021 году. Только тогда опубликованные сообщения были не от неё самой, а от него.

— У тебя что, цель добраться до дна? Включи мозги, не будь такой дурой, пора становиться нормальным ребёнком! Ты меня просто убиваешь! Неприятно всё то, что ты делаешь. Молодец мама — ребёнок на дне! — сокрушался отец.

Вряд ли ему понравилось такая публичность. Отец Полины Аксёновой старается держаться в тени. Его можно понять.

Состоятельный папа против скандальной мамы: За кем на самом деле правда в войне за дочь

Годами Борисова кормила россиян противоречивыми байками про плохого отца Полины, Максима Аксёнова. Телеведущая и бизнесмен познакомились в 2005-м. Пара съехалась, но не оформила отношения. Спустя пару лет родилась Полина. Ещё через год гражданский брак распался.

— Он [Аксёнов] работал в швейцарском дорогом бренде, при этом все продукты покупала я, садик Полинке и все медицинские расходы оплачивала я! А он и пяти копеек не даст! — заявила Борисова пару лет назад, когда отсуживала у Аксёнова алименты. А ранее кто-то пустил слухи, что он грубо относится к дочке.

Поверить в скупость и жестокость отца очень сложно.

Максим Аксёнов, отец Полины Аксёновой и бывший Даны Борисовой. Фото © VK / Максим Аксёнов

Когда Дана Борисова в 2017–2018 годах имела проблемы с наркотиками и алкоголем, отец с радостью поселил Полину у себя. А позднее отправил девочку в Англию учиться языку и игре в теннис. Максим Аксёнов пытался лишить бывшую родительских прав. Он подавал против Борисовой два иска: отозванный, связанный с воспитанием детей, и удовлетворенный, о взыскании алиментов. После излечения Дана сначала уговорила Аксёнова разрешить ей видеться с дочерью, а потом и забрать к себе. Известно, что в 2019-м Полина сбегала к отцу без ведома матери.

В 2022–2023 годах уже Дана Борисова взыскала с бывшего алименты. Суд удовлетворил её иск частично.

Недавно Полина обмолвилась, что подружилась с новой женой отца и вскоре у неё появится сестрёнка.

Бизнесы отца Полины Аксёновой. Фото © spark-interfax.ru

Максим Аксёнов категорически не поддерживает пластические операции дочери. Но вот странность: средства на них, судя по всему, есть только у него. Он состоятельный человек, бенефициар двух компаний в области оптовой торговли газообразным топливом. Их суммарный доход — 91 млн рублей в год. Аксёнов ездил на «бентли» и «мерседесах» S-класса, занимал особняк за 100 млн в элитном посёлке «Монтевиль» и квартиры в престижных ЖК.

А вот Дана Борисова имеет финансовые проблемы. Согласно судебным базам, в 2024-м у неё истребовали долги товарищество собственников жилья «Онли», две микрофинансовые организации и коллекторы. А в 2022–23 годах она судилась с двумя другими коллекторскими агентствами и дважды — с налоговой.

Дана Борисова каждый год отбивается от кредиторов. Фото © mos-sud.ru

Дана Борисова сейчас имеет статус самозанятого. Не так давно она числилась сотрудницей Федерального агентства новостей. Вероятно, она зарабатывает на «Запрещенограме», где полмиллиона подписчиков, и на съёмках в скандальных шоу.

Аборты, наркотики и эскорт: Неприукрашенная история падения звезды 90-х и нулевых

49-летняя Дана Борисова родом из гомельского города Мозырь. После её рождения семья переехала в Норильск. Отец — милиционер, мать — медсестра. Школьницей Дана попробовала себя ведущей на местном ТВ. Это стало её пропуском в Москву на журфак МГУ. Прорыв случился, когда она сблизилась на первом курсе с сыном Николая Темнова, режиссёра передачи «Человек и закон». Семья Темновых порекомендовала её в новое шоу «Армейский магазин». Сейчас Борисова говорит, что выиграла кастинг, но, скорее всего, воспользовалась связями.

«Армейский магазин» оказался хитом. Дана прославилась, став одной из самых желанных девушек России, и даже участвовала в фотосессии для «Плейбоя». Ей было семнадцать.

— В «Армейском магазине» у меня был строгий начальник, мне он очень нравился, и, откровенно говоря, он стал моим первым мужчиной. Я даже делала аборт из-за него, так как он очень любил свою жену и не мог её оставить, — это цитата из мемуаров Борисовой. Упомянутый начальник, Александр Ильин, старше её на четырнадцать лет. Он не прокомментировал признание.

Дана Борисова прославилась, когда стала вести «Армейский магазин». Она заявляла, что у неё тогда был роман с начальником. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

Всего же Борисова делала аборт 9 раз.

Новоявленную звезду окружили поклонники, в том числе состоятельные. До середины нулевых она жила в малогабаритке на первом этаже хрущёвки у Вишняковского путепровода. А потом купила двушку в солидной новостройке «Золотые ключи-2» на Минском шоссе.

На пике славы Дана находилась до 2012 года. Вела передачи «Золотой граммофон», «Принцип домино» и «Город женщин». Но после пришел спад. Борисова начала злоупотреблять наркотиками и пластикой, даже занималась эскортом.

В 2015 году Дана Борисова была на протяжении восьми месяцев женой «обыкновенного беженца из Луганска», в Москве он перепродавал чехлы для айфонов. По словам ведущей, она увела его из семьи и сделала своим наркодилером.

Однако в зависимостях Дана на всю страну обвинила мать. Мол, родительница пристрастила её в детстве к снотворным. Позднее Борисова заявила, что впервые порошковые наркотики ей якобы дал под видом средства для похудения продюсер Тима Брик, скончавшийся в 2016 году в возрасте 30 лет.

В 2017-м мать Борисовой Екатерина пришла на шоу к Андрею Малахову и в слезах попросила спасти её дочь от зависимостей. Так ведущая оказалась в тайском рехабе, где вроде как вылечилась.

Дана Борисова любила пригубить. Фото © Youtube / showbiztime

Летом 2018 года протрезвевшая Дана продала за 20 млн рублей свою двушку в «Золотых ключах» и взамен купила за 30 млн аналогичную по площади в ЖК Only на Большой Филёвской улице. Телеведущая не скрывала, почему сменила жильё: чтобы распрощаться с местом, где принимала наркотики, и чтобы быть ближе к дочери. В то время Максим и Полина Аксёновы проживали в ЖК «Фили Град» — это буквально через двор. После был хороший период: относительное примирение с бывшим и более-менее нормальные отношения с дочерью.

Но последнее время вокруг имени экс-ведущей снова скандалы. Так, певица Наталья Штурм выложила переписку с неким Денисом, который утверждает, что и Борисова, и её дочь давно приторговывают своим нижним бельём.

Возможно, перевоспитывать Полину уже поздно, а все её склоки с матерью — лишь пиар. Сейчас девочка в Москве делает контент. Борисова же чилит отдельно от неё в турецком Кемере.





