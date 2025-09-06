Сытая жизнь в ипотеку у Патриков и BMW: зачем Тарасова вписалась в историю с наркотиками Оглавление Лекарство или уголовное дело? Шокирующее оправдание Тарасовой Вейп с каннабисом и сайт по продаже наркотиков: как в этой истории оказались мать и дочь Ипотека на 125 миллионов: как и на что живёт звезда сериалов Актриса Аглая Тарасова попалась с наркотиками в аэропорту Домодедово. Вес потянул на статью УК о контрабанде, за что ей грозит до семи лет. Где и как живёт звезда популярных сериалов? 5 сентября, 21:23 Аглая Тарасова попалась с запрещёнкой в аэропорту Домодедово. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Лекарство или уголовное дело? Шокирующее оправдание Тарасовой

Задержанной в конце августа в столичном аэропорту Домодедово по подозрению в контрабанде наркотиков актрисе Аглае Тарасовой официально предъявили обвинение в пятницу. Против неё возбудили дело по первой части статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Максимальное наказание по этой части — до 7 лет лишения свободы. Несмотря на просьбу следствия о домашнем аресте, Домодедовский городской суд избрал для Тарасовой запрет определённых действий и освободил актрису в зале суда.

Напомним, Тарасова прилетела из Израиля в Москву 28 августа 2025 года. При досмотре багажа в её вейпе обнаружили вещество тёмно-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это масло каннабиса весом почти 0,4 грамма.

Аглая Тарасова в зале суда. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

В ходе заседания суда выяснилось, что у Тарасовой кроме российского есть и гражданство Израиля, там в последнее время часто находится и её мать — актриса Ксения Раппопорт. Похоже, девушка ездила к ней. Израильские документы и российский загранпаспорт она добровольно сдала до окончания процесса, рассчитывая на снисхождение.

Судьям Тарасова заявила, что раскаивается и совершила большую ошибку. Попросила избрать ей запрет определённых действий вместо ареста, так как у неё ипотека, съёмки в трёх фильмах и на иждивении пожилые бабушка и дедушка, которым она помогает, в том числе и с лечением.

Кадры судебного заседания, где избиралась мера пресечения для Аглаи Тарасовой. Видео © Telegram / SHOT

После появления новостей о задержании Тарасовой пресса судачила о том, что она могла не догадываться, что везёт что-то запрещённое. В Израиле масло каннабиса легализовано ещё в 1999 году — таким образом, можно предположить, что в аэропорту вылета к Тарасовой местные власти претензий не имели, даже если заметили в её вещах «игрушку» с марихуаной.

Однако в суде актриса заявила, что везла масло в качестве лекарства. Складывается впечатление, что для тяжелобольной бабушки. Причём в этой истории есть деталь, которая как будто смешивает все карты.

Вейп с каннабисом и сайт по продаже наркотиков: как в этой истории оказались мать и дочь

Известно, что мать Аглаи — Ксения Раппопорт — уже несколько лет как покинула Россию и живёт в Израиле. При этом у неё есть собственный сайт в Интернете — и на нём продаются… наркотики. Сейчас в России страница заблокирована.

Объяснение этому есть. Якобы мать своевременно не успела проплатить хостинг своей страницы — и доменное имя успели выкупить неизвестные. Судя по данным специализированных ресурсов, позволяющих выяснить данные о доменных именах, страница Раппопорт была зарегистрирована в декабре 2024 года на сервере Cloudflare — это американский ресурс, который позволяет скрывать реальный адрес страницы и в сети часто используется мошенниками в криминальных целях.

Аглая Тарасова с мамой — актрисой Ксенией Раппопорт. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Возможно, они специально охотятся за брошенными разными знаменитостями сайтами, так как к ним меньше внимания со стороны контролирующих органов. А системы, подобные Cloudflare, вдобавок скрывают от провайдеров Интернета данные о целях визитов на сайт пользователей. И если всё действительно так, то совпадение с задержанием Аглаи Тарасовой из-за контрабанды наркотиков прямо феерическое.

Ипотека на 125 миллионов: как и на что живёт звезда сериалов

Посмотреть на игру Аглаи Тарасовой в театре не получится — девушка предпочитает зарабатывать, снимаясь в сериалах и кинофильмах. Дочь Раппопорт стала известной в России после появления в одной из главных ролей — Софьи Калининой — в сериале «Интерны», а также по большим ролям в фильмах «Лёд» и «Холоп-2». Кстати, за «Лёд» в 2019 году она даже стала лауреатом премии «Золотой орёл» за лучшую женскую роль в кино.

Тарасовой 31 год, и живёт она неплохо даже по артистическим меркам. По данным телеграм-канала SHOT, пару лет назад девушка взяла в ипотеку трёшку в центре Москвы — на Малой Никитской улице. Площадь недвижимости почти 140 квадратов, рыночная цена жилья — около 125 млн рублей.

При этом до недавнего времени актрису в течение нескольких лет часто видели по другому, хотя и соседнему адресу — в Трёхпрудном переулке. Здесь расположен комплекс старинных зданий 1911 года постройки — так называемые Волоцкие дома. Это совсем рядом с модными среди мажоров Патриками — Патриаршим прудом. На четвёртом этаже одного из корпусов расположена квартира чуть меньшей площади — 126 квадратов. Возможно, это была съёмная квартира или записанная на кого-то из родственников.

Забавно, что её жизнь на Патриках совпала со временем съёмок и выхода на экраны сериала с участием актрисы «Беспринципные». По сути, это сборник сатирических новелл о жителях фешенебельных Патриарших прудов. Слоган сериала: «Неприличные истории о приличных людях».

До этого актриса регистрировалась в московской квартире матери — Ксении Раппопорт, — расположенной в Староконюшенном переулке. Это уже район Старого Арбата. Обе занимали жилплощадь 200 кв. метров. Стоимость квадрата здесь доходит до миллиона рублей. Соответственно, квартира может стоить около 190 млн рублей.

В последнее время Аглая Тарасова передвигалась по Москве в престижном седане BMW 730LD, зарегистрированном в Санкт-Петербурге.

Авторы Евгений Кузнецов