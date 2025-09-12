Киллиан Мёрфи опроверг слухи о роли Волан-де-Морта в сериале о Гарри Поттере

Ирландский актёр Киллиан Мёрфи опроверг появившиеся слухи о его возможном участии в новом сериале HBO по вселенной «Гарри Поттера» в роли лорда Волан-де-Морта. В подкасте Happy Sad Confused артист заявил, что не причастен к данному проекту.

«Нет, мои дети иногда показывают мне это, но я ничего об этом не знаю. Кроме того, очень сложно повторить то, что сделал Рэйф Файнс. Этот человек — настоящая легенда актёрского мастерства. Так что удачи тому, кто возьмёт на себя эту роль», — заявил Мёрфи.