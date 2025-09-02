Мессенджер MAX
Уорик Дэвис вернётся к роли профессора Флитвика в сериале Гарри Поттер

Персонажи Уорика Дэвиса в фильмах про Гарри Поттера. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RichartPhotos

Актёр Уорик Дэвис вновь сыграет профессора Филиуса Флитвика в телесериале «Гарри Поттер», который создаёт HBO. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Дэвис стал единственным актёром, который возвращается в ту же роль, что и в оригинальных фильмах. Об этом событии объявили на ежегодном мероприятии «Назад в Хогвартс», проходившем 1 сентября и посвящённом франшизе о Гарри Поттере.

В оригинальной кинотрилогии Дэвис также сыграл и гоблина Крюкохвата из банка Гринготтс, однако на эту роль он не вернётся. Новый сериал запланировали на 2027 год и покажут на каналах HBO и HBO Max.

Ранее Life.ru рассказывал, что HBO уже объявила актёрский состав для ролей детей семьи Уизли в предстоящем сериале по мотивам саги о Гарри Поттере. Компания также представила фотографию актёра Ника Фроста, который сыграет Хагрида. Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин, чья фотография тоже появилась на официальной странице HBO в социальных сетях.

