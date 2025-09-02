Уорик Дэвис вернётся к роли профессора Флитвика в сериале Гарри Поттер

Актёр Уорик Дэвис вновь сыграет профессора Филиуса Флитвика в телесериале «Гарри Поттер», который создаёт HBO. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Дэвис стал единственным актёром, который возвращается в ту же роль, что и в оригинальных фильмах. Об этом событии объявили на ежегодном мероприятии «Назад в Хогвартс», проходившем 1 сентября и посвящённом франшизе о Гарри Поттере.