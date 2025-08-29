«В чём смысл?»: Режиссёр первого «Гарри Поттера» не оценил сериал про мальчика, который выжил

Режиссёр первых фильмов о Гарри Поттере Крис Коламбус раскритиковал подход создателей нового сериала от студии HBO за отсутствие визуальных отличий от его оригинальных картин. О недовольстве голливудского постановщика сообщило издание The Hollywood Reporter.

Коламбус, снявший «Философский камень» и «Тайную комнату», обратил внимание на костюм актёра Ника Фроста, исполняющего роль Хагрида. Он заявил, что тот ничем не отличается от одежды персонажа в классических фильмах. Поэтому он не видит смысла снимать сериал, если образы знаменитых персонажей ничем не отличаются от первой версии.

«В чём смысл? Я думал, что в сериале всё будет другим — костюмы и так далее. А здесь всё то же самое», — пояснил режиссёр. При этом он добавил, что ему льстит такое сходство с придуманным им образом.