«В чём смысл?»: Режиссёр первого «Гарри Поттера» не оценил сериал про мальчика, который выжил
Крис Коламбус. Обложка © Gettyimages / steve jennings
Режиссёр первых фильмов о Гарри Поттере Крис Коламбус раскритиковал подход создателей нового сериала от студии HBO за отсутствие визуальных отличий от его оригинальных картин. О недовольстве голливудского постановщика сообщило издание The Hollywood Reporter.
Коламбус, снявший «Философский камень» и «Тайную комнату», обратил внимание на костюм актёра Ника Фроста, исполняющего роль Хагрида. Он заявил, что тот ничем не отличается от одежды персонажа в классических фильмах. Поэтому он не видит смысла снимать сериал, если образы знаменитых персонажей ничем не отличаются от первой версии.
«В чём смысл? Я думал, что в сериале всё будет другим — костюмы и так далее. А здесь всё то же самое», — пояснил режиссёр. При этом он добавил, что ему льстит такое сходство с придуманным им образом.
Напомним, в Великобритании стартовали съёмки сериала о Гарри Поттере, кинопроектом занимается студия Warner Bros. Премьера запланирована на начало 2027 года и пройдёт на американском канале НВО. Поклонникам показали, кто сыграет «Мальчика, который выжил» и его преданных друзей. Недавно также стало известен актёрский состав на роль детей семьи Уизли.