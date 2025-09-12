Единый день голосования
12 сентября, 10:24

«Дом Божий»: Священник объяснил, в какой одежде нельзя ходить в храм

Священник Ильяшенко: При посещении храма важно соблюдать правила внешнего вида

Обложка © Life.ru

Храм представляет собой особое пространство для встречи с Богом и молитвенного общения с ним, поэтому соблюдение правил внешнего вида важно не столько из-за формальных требований, сколько для выражение уважения к святыне и готовности предстать перед Господом с чистым сердцем и сознанием, заявил священник Филипп Ильяшенко.

«Самое главное — помнить, что не брюки или юбки являются условием спасения. Господь принимает всякого человека, а внешний вид и форма одежды — это дань уважения к тому, с кем человек хочет увидеться. Храм — это дом Божий», — подчеркнул собеседник интернет-издания Regions.ru.

Так, мужчины традиционно снимают головные уборы перед входом в храм как знак почтения и смирения перед Богом, тогда как женщины, наоборот, покрывают голову. Церковный дресс-код довольно простой: требуется закрытая одежда: для мужчин — брюки и верх с длинным рукавом, для женщин — длинные юбки или закрытые платья.

Кроме того, категорически запрещено заходить в шортах или чрезмерно открытой одежде, поскольку это неуместно в церковном пространстве. Если же одежда не соответствует требованиям для посещения храма и нет возможности переодеться, вопрос можно решить на входе. В многих церквях имеются платки и длинные юбки, которые на время посещения могут быть предоставлены прихожанам, отметил священник.

Ранее имам перечислил правила поведения и запреты в мечети. По его словам, любой путешественник должен осознавать, что входит в культовое здание, и выполнять определённые правила: совершать гусуль и одеваться согласно нормам шариата.

Борис Эльфанд
