Белгородского священника лишили сана за блуд

Игумен Евмений (Перистый), ранее служивший в Русской православной церкви (РПЦ) и отстраненный от служения, был лишён священного сана. Об этом сообщила Белгородская епархия РПЦ на своём официальном сайте.

«В связи с нарушением 16 правила I Вселенского собора, пятого правила Трулльского собора и первого правила Неокесарийского собора извергается из священного сана», — говорится в сообщении.

Решение о лишении сана игумена было принято на заседании Епархиального совета, где присутствовал глава Белгородской епархии митрополит Иоанн.

Священник нарушил два правила церковных соборов, касающихся его отношений с женщинами и внебрачных связей. Первое правило Неокесарийского собора запрещает священнослужителям вступать в брак и вести блудную жизнь. Пятое правило Трулльского вселенского собора запрещает священникам проживать с женщинами под одной крышей, чтобы избежать компрометирующих ситуаций.

Согласно 16-му правилу I Вселенского собора, каждый епископ, пресвитер и диакон должен служить в той церкви, к которой он был назначен, и не покидать её без разрешения. Нарушение этого правила влечёт за собой лишение церковного общения.

Лишенный сана игумен получил известность благодаря своим нетрадиционным для православия практикам, которые имели сходство с протестантскими. К ним относились, например, «говорение на иных языках» под воздействием Святого Духа и «святой смех». За эти действия Евмений подвергся критике в РПЦ и впоследствии был запрещен в служении.

