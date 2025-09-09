В РПЦ ответили на высказывание священника о сборе с россиян «десятины»

Предложение протоиерея РПЦ Сергея Кульпинова обложить россиян десятиной было выражением личного мнения, и не отражает официальной позиции Церкви. С таким мнением выступил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«В данной ситуации обращаюсь с просьбой сразу к двум сторонам. Во-первых, к священнослужителям. Призываю к ответственности и взвешенности в публичных заявлениях, особенно на острые темы. Любое слово может быть вырвано из контекста и использовано для раскручивания информационной волны, способной ввести в соблазн многих», — заявил он в своём телеграм-канале.

Не менее важный призыв глава синодального отдела адресовал журналистам. Он подчеркнул, что в погоне за сенсацией и кликабельными заголовками личное мнение рядового священника в СМИ иногда представляется как официальная позиция Церкви. По словам Легойды, это в корне неверно и способно ввести аудиторию в заблуждение.

Легойда напомнил, что для официальных заявлений от имени РПЦ существуют специально уполномоченные лица и официальные каналы. Именно к ним, по его словам, следует обращаться за комментариями, чтобы публикации в СМИ были не только громкими, но и достоверными.