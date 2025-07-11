ЛГБТ*-священника из Петербурга оштрафовали за дискредитацию ВС России

В Санкт-Петербурге к административной ответственности привлечён сторонник ЛГБТ* 28-летний Александр Хмелев**, который на протяжении нескольких лет позиционировал себя как «священник» и пытался основать собственную религиозную общину. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».

Активист Александр Хмелёв*. Фото © Telegram / «Mash на Мойке»

Как выяснилось, Хмелёв** самостоятельно проводил церковные обряды без каких-либо полномочий: крещения, венчания, соборования и исповеди. При этом «служения» носили неофициальный характер и проходили в рамках не зарегистрированной религиозной группы, которую он называл «Матерь солидарности». Особое внимание он уделял ЛГБТ*-аудитории и открыто заявлял, что его структура, якобы единственная в России, где «совершаются таинства для ЛГБТ* и трансгендерных* людей», включая венчания. Также он активно выступал за женскую ординацию (посвящение в духовный сан).

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал Хмелёва** на 30 тысяч рублей за публикации в интернете, дискредитирующие Вооружённые силы РФ. По данным телеграм-канала, правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении против Хмелева** новых дел — в том числе за публичную пропаганду нетрадиционных ценностей и возможное создание экстремистского сообщества.

Александр Хмелёв** — священник Ассоциации христианских евхаристических общин, известен как основатель петербургской общины «Матерь солидарности», объединяющей ЛГБТ*-христиан. Он открыто выражал свою позицию против военных действий России в Украине.

А ранее в России состоялся Всероссийский парад семьи более чем в ста городах России. Представители движения «Сорок сорок» заявили, что мероприятие стало прекрасной альтернативой ЛГБТ-шествиям*, которые распространены на Западе.