«Сорок сороков» назвали парад семьи альтернативой ЛГБТ*-шествиям

«Антисемейные ценности уже, по большому счёту, поднадоели. Нам их пичкали с начала 90-х, но никак не «допичкали». Поэтому мы в альтернативу гей-парадам* проводим парад семьи», – подчеркнул он во время конференции в Международном мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня».

Напомним, 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Всероссийский парад семьи должен собрать более 300 тысяч человек по всей России. В этом году шествие в честь праздника пройдёт и городах Белоруссии. По данным соцопроса, более половины российских семей отмечают эту дату. Для значительной части россиян (58%) этот день — шанс провести время с родными. Некоторые семьи совершают в праздник поездки за город или навещают близких.