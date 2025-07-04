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4 июля, 13:12

«Сорок сороков» назвали парад семьи альтернативой ЛГБТ*-шествиям

Обложка © freepik / wirestock

Обложка © freepik / wirestock

Всероссийский парад семьи, который состоится 8 июля более чем в ста городах России, станет прекрасной альтернативой ЛГБТ-шествиям*. Об этом рассказал координатор оргкомитета парада, председатель Общероссийского общественного движения «Семья», координатор-основатель Всероссийского общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин.

«Антисемейные ценности уже, по большому счёту, поднадоели. Нам их пичкали с начала 90-х, но никак не «допичкали». Поэтому мы в альтернативу гей-парадам* проводим парад семьи», – подчеркнул он во время конференции в Международном мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня».

День семьи, любви и верности 2025: как провести праздник и куда можно сходить 8 июля
День семьи, любви и верности 2025: как провести праздник и куда можно сходить 8 июля

Напомним, 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Всероссийский парад семьи должен собрать более 300 тысяч человек по всей России. В этом году шествие в честь праздника пройдёт и городах Белоруссии. По данным соцопроса, более половины российских семей отмечают эту дату. Для значительной части россиян (58%) этот день — шанс провести время с родными. Некоторые семьи совершают в праздник поездки за город или навещают близких.

* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

Татьяна Миссуми
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