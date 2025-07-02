Праздничный стол и время с родными: Россияне рассказали, как отмечают День семьи, любви и верности

В преддверии Дня семьи, любви и верности «Одноклассники» решили узнать, как их пользователи отмечают этот праздник. Социальная сеть провела опрос, чтобы понять, какие у людей есть семейные традиции и что, по их мнению, делает семью сильной и дружной.

Выяснилось, что День семьи, любви и верности отмечает половина опрошенных. Примечательно, что среди молодых людей (до 44 лет) и жителей Москвы этот праздник особенно любим (практически каждый пятый москвич отмечает его каждый год).

Для значительной части россиян (58%) этот день — шанс провести время с родными, навестить близких, а также заняться чем-то творческим вместе. Самый популярный способ празднования — собраться всей семьёй дома (56%). Выезд на природу или за город выбирают 35% участников опроса, а посещение мероприятий культуры — 9%.

Почти все, кто отмечает этот день, придерживаются определённых традиций. К примеру, 68% совместно накрывают праздничный стол, 27% предаются воспоминаниям, просматривая старые фотографии или видеозаписи, а 19% дарят друг другу подарки.

Согласно результатам опроса, ключевым фактором, определяющим прочность семьи, россияне считают любовь и открытость. Помимо этого, респонденты отметили важность поддержки и взаимовыручки, общих целей и традиций, а также совместного досуга.