В Самаре на празднике Дня семьи и верности дадут мастер-класс по рукопашному бою
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В День семьи, любви и верности в Самаре организуют мастер-класс по русскому рукопашному бою БУЗА, а также другие мероприятия, направленные на укрепление традиционных ценностей и противодействие «антисемейной и гендерной идеологии». Об этом сообщила самарская митрополия.
«Целями данного мероприятия являются укрепление традиционных семейных ценностей, формирование убеждения о важности роли крепкой, традиционной, многопоколенной, по возможности многодетной, семьи в жизни человека, привитие подрастающему поколению чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью, противостояние России коллективному Западу с пропагандой антисемейной и гендерной идеологии», — говорится в сообщении.
Помимо мастер-класса по рукопашному бою, гости смогут принять участие в хороводах и национальной программе «Русский двор» от Русской Общины, знакомящей с традиционными русскими играми и забавами. Организаторы подчёркивают важность крепкой многопоколенной семьи, а также привитие молодому поколению любви и гордости за родных. Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию в обществе на фоне проблем с домашним насилием, поскольку формат боевого мастер-класса воспринимается некоторыми как ироничный.
А ранее многодетная семья из Канады раскрыла шокирующие причины переезда в Россию. Сейчас иностранцы оформляют документы на временное проживание и рассчитывают в будущем получить российское гражданство.