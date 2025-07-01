В Самаре на празднике Дня семьи и верности дадут мастер-класс по рукопашному бою

В День семьи, любви и верности в Самаре организуют мастер-класс по русскому рукопашному бою БУЗА, а также другие мероприятия, направленные на укрепление традиционных ценностей и противодействие «антисемейной и гендерной идеологии». Об этом сообщила самарская митрополия.

«Целями данного мероприятия являются укрепление традиционных семейных ценностей, формирование убеждения о важности роли крепкой, традиционной, многопоколенной, по возможности многодетной, семьи в жизни человека, привитие подрастающему поколению чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью, противостояние России коллективному Западу с пропагандой антисемейной и гендерной идеологии», — говорится в сообщении.

Помимо мастер-класса по рукопашному бою, гости смогут принять участие в хороводах и национальной программе «Русский двор» от Русской Общины, знакомящей с традиционными русскими играми и забавами. Организаторы подчёркивают важность крепкой многопоколенной семьи, а также привитие молодому поколению любви и гордости за родных. Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию в обществе на фоне проблем с домашним насилием, поскольку формат боевого мастер-класса воспринимается некоторыми как ироничный.