Оградить детей: Многодетная семья из Канады раскрыла шокирующие причины переезда в РФ

Многодетная семья Одинот из Канады — Татьяна, Стив и их шестеро детей — переехала в Россию, чтобы оградить детей от западных ценностей. Как рассказала мать семейства, главной причиной переезда стало агрессивное продвижение ЛГБТ*-идеологии в канадских школах и обществе.

«Там постоянно школьники заполняют анкеты с вопросами в духе: «Ты мальчик или девочка? А ты уверен? Ты не спеши, подумай ещё» — и всё в таком ключе», — поделилась женщина в разговоре с RT.

Супруги, прожившие в Канаде 18 лет, окончательно решили уехать после того, как ЛГБТ*-пропаганда стала проникать даже в тесты для младшеклассников. Татьяна, уроженка Белоруссии, и её муж Стив, американец, принявший православие, хотят, чтобы их дети росли в традиционной культурной среде. По словам матери семейства, в Канаде они часто заходили в магазины и видели мужчин с приклеенной грудью и накрашенными ногтями.

«Мы все православные, наши дети говорят по-русски, и мы мечтали приехать на святую русскую землю», — объяснила Татьяна.

Семья прибыла в Москву 20 июня и уже успела полюбоваться столицей. Теперь они планируют осесть в Ростовской области, купить дом и устроить детей в местную школу.

«Люди там и здесь сильно отличаются. В России ценности на месте, а на Западе многие забыли о человеческих отношениях, дружбе, душе», — заключила Татьяна.

Сейчас семья оформляет документы на временное проживание и рассчитывает в будущем получить российское гражданство.

Это отнюдь не единичный случай, ранее такое же решение приняла многодетная французская семья, которую утомили насаждаемые в республике идеологические установки. Супруги уже получили разрешение на временное проживание в РФ, а обустроиться они хотят во Владимирской области.