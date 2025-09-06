Мессенджер MAX
6 сентября, 19:31

Нормы шариата: Имам перечислил правила поведения и запреты в мечети

Имам Хайруллин: В мечети нужно соблюдать нормы шариата

Обложка © freepik / wirestock

Посещение мечети в туристических целях разрешается, однако посетители должны соблюдать все требования, принятые среди верующих, предупредил имам-хатыйб мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин. По его словам, любой путешественник должен осознавать, что входит в культовое здание, и выполнять определённые правила: совершать гусуль и одеваться согласно нормам шариата.

В мечетях сегодня имеются платки и юбки, чтобы женщины могли прикрыть те части тела, которые не следует показывать. А ещё в духовной обители нельзя шуметь. Туда не допускаются люди с неприятным запахом. Запрещено использовать духи с резким ароматом. Посещение также запрещено душевнобольным людям, женщинам во время менструации, а также тем, кто находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом фотографироваться в мечети разрешается.

«Если вы берёте в мечеть ребенка, то ответственность (перед Аллахом) за его поведение лежит на родителях», — цитирует имама NEWS.ru.

Напомним, ранее российские путешественники, приехавшие на отдых в Турцию, оказались в эпицентре судебного разбирательства, поскольку позволили себе поцелуй во внутреннем дворике мечети Чамлыджа в Стамбуле. Пара была задержана, им грозит лишение свободы сроком до одного года. В генеральном консульстве РФ рассказали, что россияне были отпущены на свободу после дачи показаний.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Религия
  • Общество
