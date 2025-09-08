В Подмосковье мужчина справил нужду возле храма и забросал камнями настоятеля
Обложка © Life.ru
В подмосковном Пушкине мужчина осквернил ограду храма и забросал камнями сделавшего ему замечание священника. Об инциденте сообщает СК РФ.
По словам священнослужителя, группа иностранцев отмечала праздник в примыкающем к храму сквере, и один из них справил нужду прямо на ограду. Когда настоятель попытался пресечь это, неизвестный начал кидать в него камни, один из которых попал в цель, но не причинил травм. В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.
Председателю СК России доложат о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах инцидента. Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее в Канаде, мужчина с ножом вошёл в польско-украинский храм и напал на священника. Этот инцидент произошёл в храме Святого Духа, когда 38-летний пастор произносил молитву. Священнослужитель смог отразить нападение, после чего злоумышленник ударил ножом в алтарь. Полиция оперативно задержала нападающего, которым оказался 50-летний местный житель, предположительно из Польши.