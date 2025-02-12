В Канаде вооружённый ножом мужчина напал на священника в польско-украинском храме

В канадском городе Виннипег мужчина с ножом проник в польско-украинский храм и атаковал священника. Инцидент произошёл ещё в воскресенье, 9 февраля, в храме Святого Духа, когда 38-летний пастор читал молитву, сообщает CTV News.

Момент нападения на священника в Канаде. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / 613Pluse / Ottawa

Священнослужитель смог защититься, после чего нападавший вонзил нож в алтарь. Полиция быстро задержала злоумышленника, им оказался 50-летний местный житель, предположительно родом из Польши. В настоящее время полиция Канады выясняет причины его действий. Священник не получил травм.