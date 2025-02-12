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12 февраля, 14:39

В Канаде вооружённый ножом мужчина напал на священника в польско-украинском храме

CTV News: В Канаде мужчина с ножом напал на священника в польско-украинском храме

В канадском городе Виннипег мужчина с ножом проник в польско-украинский храм и атаковал священника. Инцидент произошёл ещё в воскресенье, 9 февраля, в храме Святого Духа, когда 38-летний пастор читал молитву, сообщает CTV News.

Момент нападения на священника в Канаде. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / 613Pluse / Ottawa

Священнослужитель смог защититься, после чего нападавший вонзил нож в алтарь. Полиция быстро задержала злоумышленника, им оказался 50-летний местный житель, предположительно родом из Польши. В настоящее время полиция Канады выясняет причины его действий. Священник не получил травм.

Ранее Life.ru писал, что в Астрахани задержана 48-летняя женщина, осквернившая две православные иконы в Успенском соборе. Свои действия она оправдала «душевной травмой».

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / 613Pluse / Ottawa

Наталья Демьянова
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