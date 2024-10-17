«Пил и бился с бесами»: Соседи заявили, что зарезавший знакомого батюшка соврал про домогательства
Mash: Зарезавший мужчину челябинский священник соврал про домогательство жертвы
Игорь Ефремов. Обложка © VK / Игорь Ефремов
В Челябинской области соседи настоятеля храма Игоря Ефремова, который убил мужчину в ходе пьяного конфликта, рассказали, что батюшка изначально соврал полицейским про домогательство жертвы. Они также утверждают, что в день убийства священнослужитель «пил джин-тоник и бился с бесами» во дворе своего дома, сообщает Mash.
Со слов соседей, после домашнего застолья к батюшке пришёл муж сельской учительницы, который пожаловался на поломку машины. Ранее Ефремов освящал автомобиль, и теперь мужчина надеялся «воскресить» его. В итоге они решили выпить, а на рассвете священнослужитель несколько раз ударил друга ножом и вытащил тело на улицу. Телеграм-канал отмечает, что сначала Ефремов говорил о том, что ножом бил якобы демона, однако после соврал о домогательствах.
Односельчане также утверждают, что отец Игорь несколько лет назад развёлся, из-за чего был в запое. Он покупал водку в бутылке в виде человеческого черепа. Кроме того, священник несколько раз попадался в нетрезвом виде за рулём, за что его лишили прав. Выпивал Ефремов в долг — в магазинах брал алкоголь, но деньги за него не возвращал.
Напомним, ранее стало известно, что в селе Губернское Аргаяшского района Челябинской области настоятель храма Тихвинской иконы Божей Матери Игорь Ефремов зарезал мужчину, с которым выпивал. Между ними завязался конфликт, который вскоре перерос в драку. В итоге батюшка нанёс удар, который оказался несовместим с жизнью. По решению суда Ефремова пока отправили под домашний арест.