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17 октября, 10:27

В Челябинской области настоятель храма убил мужчину в ходе пьяного конфликта

Игорь Ефремов. Обложка © VK / Игорь Ефремов

Игорь Ефремов. Обложка © VK / Игорь Ефремов

Настоятель храма Тихвинской иконы Божей Матери Игорь Ефремов убил мужа работницы школы в селе Губернском. Расправу он совершил в своей обители в Челябинской области.

Как сообщает Mash, в день убийства священнослужитель выпивал с жертвой. Между мужчинами завязался конфликт, который вскоре перерос в драку. Отец Игорь Ефремов нанёс удар, который оказался несовместим с жизнью.

До принятия сана Ефремов долгое время работал актёром мим-театра «Проспект». Вместе с труппой он ездил гастролями по стране, а после распада коллектива ушёл на завод. Проработав там некоторое время, мужчина решил покреститься и принять сан. О своём понимании церкви он говорил в одном из интервью.

«Я 40 лет провел в городе и, когда стал настоятелем сельского храма, быстро понял смысл поговорки «чихнешь в одном конце деревни, а в другом тебе скажут «будь здоров». <…> Со священника больший спрос. Но не многие понимают, что священник — такой же спасающийся человек со своими недостатками», — говорил сам священник.

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Ранее Life.ru сообщал, что в украинских Черкассах сотня вооружённых людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ, прервав ночную литургию. Людей выгнали на улицу и начали забирать у них телефоны, не позволяя снимать происходящее. Камеры наблюдения также были сорваны. Вандалы успели ранить священника.

Мария Любицкая
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