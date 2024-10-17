В Челябинской области настоятель храма убил мужчину в ходе пьяного конфликта

Настоятель храма Тихвинской иконы Божей Матери Игорь Ефремов убил мужа работницы школы в селе Губернском. Расправу он совершил в своей обители в Челябинской области.

Как сообщает Mash, в день убийства священнослужитель выпивал с жертвой. Между мужчинами завязался конфликт, который вскоре перерос в драку. Отец Игорь Ефремов нанёс удар, который оказался несовместим с жизнью.

До принятия сана Ефремов долгое время работал актёром мим-театра «Проспект». Вместе с труппой он ездил гастролями по стране, а после распада коллектива ушёл на завод. Проработав там некоторое время, мужчина решил покреститься и принять сан. О своём понимании церкви он говорил в одном из интервью.