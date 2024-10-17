В Челябинской области настоятель храма убил мужчину в ходе пьяного конфликта
Игорь Ефремов. Обложка © VK / Игорь Ефремов
Настоятель храма Тихвинской иконы Божей Матери Игорь Ефремов убил мужа работницы школы в селе Губернском. Расправу он совершил в своей обители в Челябинской области.
Как сообщает Mash, в день убийства священнослужитель выпивал с жертвой. Между мужчинами завязался конфликт, который вскоре перерос в драку. Отец Игорь Ефремов нанёс удар, который оказался несовместим с жизнью.
До принятия сана Ефремов долгое время работал актёром мим-театра «Проспект». Вместе с труппой он ездил гастролями по стране, а после распада коллектива ушёл на завод. Проработав там некоторое время, мужчина решил покреститься и принять сан. О своём понимании церкви он говорил в одном из интервью.
«Я 40 лет провел в городе и, когда стал настоятелем сельского храма, быстро понял смысл поговорки «чихнешь в одном конце деревни, а в другом тебе скажут «будь здоров». <…> Со священника больший спрос. Но не многие понимают, что священник — такой же спасающийся человек со своими недостатками», — говорил сам священник.
Ранее Life.ru сообщал, что в украинских Черкассах сотня вооружённых людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ, прервав ночную литургию. Людей выгнали на улицу и начали забирать у них телефоны, не позволяя снимать происходящее. Камеры наблюдения также были сорваны. Вандалы успели ранить священника.