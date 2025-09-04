Названы три ошибки, которые нельзя совершать при обращении к Господу с молитвой

Православные священники напомнили верующим о строгом запрете на напрасное использование имени Бога в молитвах. Коллеги из РИА «ФедералПресс» узнали, чего нельзя делать, обращаясь к Всевышнему.

Ссылаясь на третью библейскую заповедь, священнослужители подчёркивают, что её нарушение оставляет тяжёлый след на душе человека. Протоиерей Фёдор Бородин призвал к трепетному и уважительному отношению к имени Создателя, которое содержится в книге Исход.

«Когда на небе произносится имя Божие, небеса склоняются, звёзды вспыхивают ярче, Архангелы и Ангелы воспевают: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», а святители и угодники Божии падают ниц. Тогда кто же из смертных дерзает поминать Пресвятое имя Божие без душевного трепета и без глубокого воздыхания от тоски по Богу?» — приводит агентство слова святителя Николая Сербского.

Эксперты также указали на недопустимость агрессивных требований к Богу об исполнении личных желаний или о нанесении вреда другим людям. Подобные просьбы считаются греховными и приносят негативные последствия самому молящемуся. Священнослужители рекомендуют обращаться к Богу вдумчиво, без спешки и избегая пустых штампов, поскольку молитва является искренним разговором, а не магическим ритуалом. По церковному учению, именно Господь, а не сам человек, способен даровать спасение души.