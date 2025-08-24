Главное — молитва, а не внешние атрибуты: Стало известно, что нельзя делать на могилах усопших

Православные традиции строго регулируют оформление могил и поведение на кладбище. Главное в поминовении — молитва, а не внешние атрибуты. Категорически запрещается распивать спиртные напитки, принимать пищу и оставлять еду на могиле — это считается неуважением к памяти умершего. Об этом сообщило издание ИА ЕЛЬ.

Сразу после похорон на могиле устанавливается временный деревянный крест, который стоит в течение года. Затем его заменяют на памятник или прочный крест. Фотографию покойного на временный крест не прикрепляют, а перед заменой её снимают. Старый крест выбрасывать нельзя — его либо закапывают, либо сжигают, а пепел выкладывают крестом на могиле.

Особое внимание уделяется первым 40 дням после смерти, когда душа, по вере, нуждается в духовной поддержке. В это время особенно важны молитвы родных. На могиле принято высаживать живые цветы спокойных оттенков, подходящих возрасту и полу усопшего. Яркие или искусственные букеты использовать не рекомендуется. Допускается установка небольшой скамейки и оградки, если они выполнены аккуратно.