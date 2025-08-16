Россиянам назвали пять святых захоронений, где происходят чудеса

В России существует пять святых могил, посещение которых может принести духовную поддержку и помощь в трудных ситуациях. О том, какие места стоит посетить православным верующим — сообщает ИА «ЕЛЬ».

Одним из самых почитаемых мест остаётся могила Блаженной Матроны Московской на Даниловском кладбище в столице. Паломники уверены, что искренняя молитва или просьба, обращённая к святой, способна помочь даже в самых тяжёлых обстоятельствах. Рядом расположено захоронение Аристоклия Афонского, к которому чаще приходят с мольбами об исцелении от недугов.

В Курской области верующие посещают могилу матушки Мисаилы, известной при жизни своей мудростью. Многие убеждены, что мысленный или словесный вопрос, заданный ей, может привести к неожиданному озарению и подсказке в сложных ситуациях.

Особой популярностью пользуется могила архимандрита Ипполита в Северной Осетии, где, по словам паломников, происходят чудеса. Некоторые свидетели утверждают, что видели мироточение металлического креста на его надгробии. В это место часто приезжают те, кто надеется избавиться от болезней или пагубных привычек.

В Рязанской области паломники навещают могилу протоиерея Валентина Ястребцева, который при жизни помогал людям обрести душевный покой. Сегодня к нему обращаются за избавлением от внутренних терзаний — страхов, сомнений и искушений. Эти места продолжают привлекать тысячи верующих, ищущих как духовного утешения, так и помощи в житейских делах.