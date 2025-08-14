Во благо и душе, и телу: Россиянам рассказали, какому святому молиться, чтобы поменять работу

В православной традиции есть несколько святых, к которым можно обращаться с молитвой о помощи в трудоустройстве. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, в православной традиции особо почитается святой мученик Трифон, который издревле считается покровителем ищущих работу. Молитва должна идти от чистого сердца, при этом важно не просто механически просить о помощи, но и самому активно искать возможности для трудоустройства. Он напомнил слова из Священного Писания о том, что вера без дел мертва.

Многие верующие также находят поддержку у святителя Спиридона Тримифунтского или у блаженной Матроны Московской. Главное — молиться с искренней верой и упованием на Божий промысел. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Отвечая на вопросы о современных трудностях на рынке труда, Иванов сказал, что сегодня многие сталкиваются с проблемами при смене работы. Он призвал сохранять терпение и упорство, отмечая, что любые испытания даются нам по силам, и важно сочетать земные усилия с духовной поддержкой.

«Пусть Господь укрепит вас в поисках достойного места работы, а святые угодники Божии помогут обрести то, что будет во благо и душе, и телу», — заключил депутат.