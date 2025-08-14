Россиянам разъяснили, как принимать лекарства с животными компонентами в Успенский пост

Пост – время духовного очищения и воздержания, однако у верующих нередко возникают вопросы, связанные с необходимостью приёма лекарств, содержащих компоненты животного происхождения. Об этом в день начала Успенского поста Life.ru рассказал депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Церковь всегда призывает верующих подходить к соблюдению поста разумно. Если речь идёт о здоровье, то постные ограничения не должны вредить организму. Лекарства, даже если они содержат животные компоненты, не считаются нарушением поста, если их приём жизненно необходим», — пояснил Иванов.

В фармакологии применяются препараты с компонентами животного происхождения, такими как желатин или лактоза, но их часто можно заменить аналогами. Современная медицина предлагает растительные или синтетические альтернативы. При этом собеседник Life.ru предостерёг от самостоятельной замены препаратов без консультации с врачом, а также от полного отказа от терапии, что может привести к серьёзным последствиям на фоне изменённого рациона.

«Церковь не требует жертвовать здоровьем ради формального соблюдения правил. Главное — духовное усилие, а не буквальное следование ограничениям», — добавил эксперт.

Верующим, испытывающим сомнения, он рекомендовал обращаться за разъяснениями к священникам и медикам, напомнив, что милосердие и забота о здоровье всегда важнее формальностей.

«Пост — это путь к Богу, а не испытание на прочность. Милосердие и забота о ближних, в том числе о своём здоровье, всегда были важнее формальностей», — заключил Иванов.