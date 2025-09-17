7 лучших сериалов сентября: мертвецы снова оживают, супергерои беспредельничают, а бывшая уборщица ловит убийц Оглавление Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (The Walking Dead: Daryl Dixon), 3 сезон Убийства в одном здании (Only Murders in the Building), 5 сезон Девушка моего сына (The Girlfriend) Док (Doc), 2 сезон Большой потенциал (High Potential), 2 сезон Поколение «Ви» (Gen V), 2 сезон Убийство в маленьком городке (Murder in a Small Town), 2 сезон Рейтинг лучших и ожидаемых сериалов, которые выйдут этой осенью. Долгожданные премьеры и продолжения нашумевших сериалов. Трейлеры, сюжет, интересные факты, рейтинг. Список топ-7 самых интересных сериалов сентября 2025 в материале Life.ru. 16 сентября, 22:01 Обложка © Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», режиссёры Дэниэл Персивал, Тим Соутэм, Майкл Словис и др., сценаристы Роберт Киркман, Тони Мур, Чарли Адлард и др. / Kinopoisk, © Кадр из сериала «Убийство в маленьком городке», режиссёры Милан Чейлов, Лесли Хоуп, Аманда Таппинг, сценаристы Иэн Вейр, Шерри Уайт, Леонард Дик и др. / Kino-teatr, © Кадр из сериала «Поколение «Ви»», режиссёры Стив Бойум, Нельсон Крегг, Рэйчел Голдберг и др., сценаристы Сет Роген, Гарт Эннис, Эван Голдберг и др. / Kinopoisk

Признавайтесь, вы тоже ждали сентября не из-за тыквенного латте? Ведь это месяц, когда стриминги выкатывают главные телевизионные пушки. Серьёзно, выглядит так, будто все продюсеры летом договорились: осень должна быть жаркой. Уже 7 сентября, например, состоялось возвращение самого брутального выживального хоррора — «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Обещают не просто зомби-экшен, а целое паломничество по постапокалиптической Европе! А через пару дней, 9-го числа, — детективный фейерверк. Наши любители расследований из «Убийств в одном здании» снова в строю, и кто знает, в какую очередную нелепую историю они ввяжутся на этот раз.

И это только разминка. Дальше — больше: психологические триллеры про токсичные семьи, ироничные комедии и ностальгические драмы. Найдётся всё для ценителей любого жанра. Устраивайтесь поудобнее — сейчас разберёмся, куда точно стоит потратить ваше вечернее время. Гарантируем, скучно не будет.

Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (The Walking Dead: Daryl Dixon), 3 сезон

Премьера: 7 сентября

Страна: США

Жанр: ужасы, драма

Режиссёры: Дэниэл Персивал и Тим Соутэм

В главных ролях: Норман Ридус в роли Дэрила Диксона, Мелисса Макбрайд в роли Кэрол Пелетье.

Дэрил и Кэрол, наконец-то воссоединившиеся, продолжают свой долгий путь домой. Но дорога, ведущая через Европу, превращается в новое испытание. Пробравшись через тоннель под Ла-Маншем, они оказываются сначала во Франции, а затем в Испании — крае, который ничуть не гостеприимнее Франции. Здесь им предстоит столкнуться не только с привычной борьбой за выживание, но и с новыми сообществами, где внешнее процветание скрывает свои тёмные стороны. Испанские пейзажи, старинные крепости и таинственные руины становятся декорациями для нового витка их кошмара.

Фото © Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», режиссёры Дэниэл Персивал, Тим Соутэм, Майкл Словис и др., сценаристы Роберт Киркман, Тони Мур, Чарли Адлард и др. / Kinopoisk

Мнение критиков:

Критики подчёркивают визуальное обновление франшизы — перенос действия в Европу придаёт сериалу свежий стиль и атмосферу. Норман Ридус описал третий сезон как «Татуин, смешанный с Дон Кихотом». Такое сравнение сразу настраивает зрителя на мистическую и великолепную визуальную составляющую истории.

Интересные факты:

Звёздный гость: в третьем сезоне появится британский комик Стивен Мерчант, отметившийся ролями в «Офисе» и других проектах.

Сезон будет состоять из семи эпизодов — больше, чем предыдущие, но меньше финального четвёртого сезона, который насчитывает восемь.

Убийства в одном здании (Only Murders in the Building), 5 сезон

Премьера: 9 сентября

Страна: США

Жанр: детективная комедия

Режиссёры: Джеми Бэббит, Джон Хоффман

В главных ролях: Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Майкл Сирил Крейтон, Мерил Стрип

В эпицентре события — таинственная гибель швейцара Лестера в легендарном нью-йоркском доме «Аркония». Несмотря на выводы полиции, списавшей происшествие на случайность, Чарльз, Оливер и Мэйбл уверены: совершено преступление. Их собственное расследование открывает пугающую сеть недосказанностей и интриг, затрагивающую влиятельных миллиардеров, представителей старой мафии и загадочных жильцов «Арконии». По мере того как сюжет движется вперёд, герои замечают, как меняется сам Нью-Йорк: мафия теряет прежний контроль, а на авансцену выходят новые, более коварные силы. Противостояние между «традиционным» и «новым» городом становится одной из ключевых тем сезона.

Фото © Кадр из сериала «Убийства в одном здании», режиссёры Джеми Бэббит, Шерин Дабис, Джон Хоффман и др., сценаристы Джон Хоффман, Стив Мартин, Rachel Burger и др. / Kinopoisk

Мнение критиков:

Критики уже сегодня отмечают, что шоу возвращается с изысканной атмосферой загадки и юмора, обещая сохранить баланс между интригой и комическим абсурдом, которым оно прославилось. Кроме того, состав участников внушает доверие — продолжившиеся коллаборации с именитыми коллегами говорят о высоком уровне продакшена и сценарной проработки.

Интересные факты:

Экстерьер «Арконии» — это знаменитое здание The Belnord на Верхнем Вест-Сайде Манхэттена, а интерьер специально воссоздан на студии. Кроме того, команда снимала сцены на Стэйтен-Айленде рядом с домом из фильма «Крёстный отец».

В сезон возвращаются звёзды, включая Мерил Стрип, и появится множество новых лиц. Мартин Шорт в интервью отметил, что Мерил Стрип на съёмочной площадке — «лёгкая» и «расслабленная», что подчёркивает отличную атмосферу сотрудничества.

Девушка моего сына (The Girlfriend)

Премьера: 10 сентября

Страна: США

Жанр: триллер

Режиссёры: Андреа Харкин и Робин Райт

В главных ролях: Робин Райт, Оливия Кук, Лори Дэвидсон, Валид Зуэйтер, Франческа Корни и другие

У Лоры — идеальная жизнь: блестящая карьера, любовь и душевный уют с мужем и сыном Дэниелом. Всё рушится, когда он приводит домой свою новую подругу Черри. Лора ощущает неладное: девушка, по её мнению, скрывает истинные мотивы — возможно, она здесь не ради любви, а ради статуса и выгоды. Подозрение перерастает в навязчивую одержимость — Лора готова пойти на всё, чтобы защитить сына.

Фото © Кадр из сериала «Девушка моего сына», режиссёры Андреа Харкин, Робин Райт, сценаристы Polly Cavendish, Габби Эшер, Ava Wong Davies и др. / Kino-teatr

Мнение критиков:

Отмечается, что сериал обещает стать атмосферным психологическим триллером, балансирующим на грани напряжения, семейных отношений и мрачной интриги.

Интересные факты:

Сериал снят по мотивам одноимённого романа Мишель Френсис.

Сценарий пронизан атмосферой европейской роскоши. Съёмки проходили в Лондоне и провинции Малага (Испания), включая знаковые места.

Док (Doc), 2 сезон

Премьера: 14 сентября

Страна: США

Жанр: драма

Режиссёры: Рассел Ли Файн, Ребекка Томас, Марисоль Торрес

В главных ролях: Молли Паркер, Омар Метуолли, Амира Вэнн, Скотт Вулф, Шарлотта Фаунтен-Жардин и другие

Во втором сезоне Эми Ларсен продолжает восстанавливать жизнь после аварии, лишившей её восьми лет памяти. Начав карьеру заново с позиции интерна, она борется за возвращение профессиональных навыков, пытается разобраться в разрушенных отношениях и сталкивается с последствиями чужих манипуляций, одновременно надеясь вернуть утраченное прошлое и понять, кто она теперь.

Фото © Кадр из сериала «Док», режиссёры Рассел Ли Файн, Ребекка Томас, Марисоль Торрес и др., сценаристы Барби Клигман, Jake Gillman, Марк Бьянкулли и др. / Kino-teatr

Мнение критиков:

Критики отмечают «взвешенный тон», который позволяет персонажам раскрыться в диалогах, и выделяют игру Молли Паркер, которая придаёт героине сложность и глубину. При этом некоторые упрекают сериал в предсказуемости, излишней телевизионности и перегрузке медицинскими деталями.

Интересные факты:

История основана на биографии итальянского врача Пьерданте Пиччони, заведующего отделением неотложной помощи. В 2013 году он попал в автомобильную аварию. Очнувшись после комы, он был уверен, что на дворе 2001 год. Восстановить воспоминания последних 12 лет жизни помогали фотографии и рассказы жены. Об этом доктор написал книгу «Минус 12».

На канале Fox сериал собрал более 16 миллионов просмотров, что сделало «Док» самым популярным новым сериалом за последние пять лет.

Большой потенциал (High Potential), 2 сезон

Премьера: 16 сентября

Страна: США

Жанр: детектив, комедия

Режиссёры: Марк Уэбб, Ребекка Эшер, Алетеа Джонс и другие

В главных ролях: Кэйтлин Олсон, Дэниел Сунджата, Джависия Лесли, Джуди Рейес и другие

Однажды Морган Гиллори, мать-одиночка с выдающимся интеллектом, работающая уборщицей в полицейском участке, помогла раскрыть сложное, давно нераскрытое преступление и была приглашена работать в качестве консультанта. Во втором сезоне она сталкивается с новым, коварным соперником — опасным Игроделом, который слишком много знает о ней и её детях. Героиня продолжает успешно балансировать между криминальными загадками и материнскими обязанностями.

Фото © Кадр из сериала «Большой потенциал», режиссёры Джеймс Родэй, Алетеа Джонс, Ребекка Эшер и др., сценаристы Стефани Карри, Элис Шегарай-Брёньо, Дрю Годдард и др. / Kinopoisk

Мнение критиков:

Первый сезон сериала получил в целом благосклонные отзывы: Rotten Tomatoes оценил его на 93% (на основании 16 обзоров). Критики выделяют харизматичную игру Кейтлин Олсон и оригинальную подачу криминального жанра, где остроумие и интеллект главной героини вдохнули свежесть в классический формат.

Интересные факты:

Решение о продлении сериала на второй сезон было принято после показа первой половины первого. Авторы проекта увидели великолепные показатели: только первые две серии сериала «Большой потенциал» посмотрело 10 миллионов зрителей, а за первые месяцы это количество увеличилось до 30 миллионов.

Поколение «Ви» (Gen V), 2 сезон

Премьера: 17 сентября

Страна: США

Жанр: боевики, драмы, комедии, фантастика

Режиссёр: Нельсон Крегг

В главных ролях: Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лу, Аса Германн, Хэмиш Линклейтер

После финала четвёртого сезона, где Хоумлендер окончательно укрепил свою власть, действие второго сезона разворачивается в стенах Университета Годолкина. Мари, Эмма и Джордан возвращаются на God U, где новый декан превращает студентов-суперов в подготовленных воинов (Project Odessa) на фоне надвигающейся войны между людьми и суперами. Сцена кампуса вновь превращается в поле политических интриг, а герои — в пленников, которым предстоит раскрыть опасные тайны и выстоять под давлением оружия и идеологий.

Фото © Кадр из сериала «Поколение «Ви»», режиссёры Стив Бойум, Нельсон Крегг, Рэйчел Голдберг и др., сценаристы Сет Роген, Гарт Эннис, Эван Голдберг и др. / Kino-teatr

Мнение критиков:

Пока официальных рецензий нет, но ожидания высоки: первый сезон получил признание за смелость и остросатирический подход к вселенной The Boys, и многие рассчитывают, что второй сезон сохранит эту энергию и политическую остроту.

Интересные факты:

Второй сезон посвящён памяти Ченса Пердомо: исполнитель роли Андре Андерсона трагически погиб в аварии до начала съёмок новых серий. После смерти Пердомо продюсеры объявили, что не будут заменять его, а вместо этого «переработают сюжетные арки второго сезона».

Второй сезон продолжит глобальный сюжет всей франшизы — его финал станет началом пятого сезона.

Убийство в маленьком городке (Murder in a Small Town), 2 сезон

Премьера: 23 сентября

Страна: Канада

Жанр: детектив, драма, криминал

Режиссёры: Милан Чейлов, Лесли Хоуп, Аманда Таппинг

В главных ролях: Россиф Сазерленд, Кристин Крук, Миа Лоу, Аарон Дуглас, Фиона Врум и другие

В сонном Гибсонсе страсти накаляются: пока Карл расследует серию загадочных убийств, уходящих корнями в прошлое десятилетие, его отношения с Кассандрой осложняются её политическими амбициями. Местный мэр Кристи Холман не намерена уступать власть и активно мешает героям, создавая напряжённую политическую интригу. Дуэту предстоит распутать многолетнее дело, в котором кто-то явно покрывал преступника, параллельно расследуя новые загадочные убийства.

Фото © Кадр из сериала «Убийство в маленьком городке», режиссёры Милан Чейлов, Лесли Хоуп, Аманда Таппинг, сценаристы Иэн Вейр, Шерри Уайт, Леонард Дик и др. / Kino-teatr

Мнение критиков:

Критики называют шоу «уютным», отмечая ностальгическую атмосферу нулевых, его обаяние, но вместе с тем и предсказуемость в лучших традициях канала Hallmark.

Интересные факты:

Сериал снимается в Канаде, хотя действие происходит в США.

Ожидается, что Аарон Дуглас повторит свою роль сержанта Сида Соколовски.

