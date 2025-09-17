7 лучших сериалов сентября: мертвецы снова оживают, супергерои беспредельничают, а бывшая уборщица ловит убийц
Рейтинг лучших и ожидаемых сериалов, которые выйдут этой осенью. Долгожданные премьеры и продолжения нашумевших сериалов. Трейлеры, сюжет, интересные факты, рейтинг. Список топ-7 самых интересных сериалов сентября 2025 в материале Life.ru.
Обложка © Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», режиссёры Дэниэл Персивал, Тим Соутэм, Майкл Словис и др., сценаристы Роберт Киркман, Тони Мур, Чарли Адлард и др. / Kinopoisk, © Кадр из сериала «Убийство в маленьком городке», режиссёры Милан Чейлов, Лесли Хоуп, Аманда Таппинг, сценаристы Иэн Вейр, Шерри Уайт, Леонард Дик и др. / Kino-teatr, © Кадр из сериала «Поколение «Ви»», режиссёры Стив Бойум, Нельсон Крегг, Рэйчел Голдберг и др., сценаристы Сет Роген, Гарт Эннис, Эван Голдберг и др. / Kinopoisk
Признавайтесь, вы тоже ждали сентября не из-за тыквенного латте? Ведь это месяц, когда стриминги выкатывают главные телевизионные пушки. Серьёзно, выглядит так, будто все продюсеры летом договорились: осень должна быть жаркой. Уже 7 сентября, например, состоялось возвращение самого брутального выживального хоррора — «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Обещают не просто зомби-экшен, а целое паломничество по постапокалиптической Европе! А через пару дней, 9-го числа, — детективный фейерверк. Наши любители расследований из «Убийств в одном здании» снова в строю, и кто знает, в какую очередную нелепую историю они ввяжутся на этот раз.
И это только разминка. Дальше — больше: психологические триллеры про токсичные семьи, ироничные комедии и ностальгические драмы. Найдётся всё для ценителей любого жанра. Устраивайтесь поудобнее — сейчас разберёмся, куда точно стоит потратить ваше вечернее время. Гарантируем, скучно не будет.
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (The Walking Dead: Daryl Dixon), 3 сезон
- Премьера: 7 сентября
- Страна: США
- Жанр: ужасы, драма
- Режиссёры: Дэниэл Персивал и Тим Соутэм
- В главных ролях: Норман Ридус в роли Дэрила Диксона, Мелисса Макбрайд в роли Кэрол Пелетье.
Дэрил и Кэрол, наконец-то воссоединившиеся, продолжают свой долгий путь домой. Но дорога, ведущая через Европу, превращается в новое испытание. Пробравшись через тоннель под Ла-Маншем, они оказываются сначала во Франции, а затем в Испании — крае, который ничуть не гостеприимнее Франции. Здесь им предстоит столкнуться не только с привычной борьбой за выживание, но и с новыми сообществами, где внешнее процветание скрывает свои тёмные стороны. Испанские пейзажи, старинные крепости и таинственные руины становятся декорациями для нового витка их кошмара.
Фото © Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», режиссёры Дэниэл Персивал, Тим Соутэм, Майкл Словис и др., сценаристы Роберт Киркман, Тони Мур, Чарли Адлард и др. / Kinopoisk
Мнение критиков:
Критики подчёркивают визуальное обновление франшизы — перенос действия в Европу придаёт сериалу свежий стиль и атмосферу. Норман Ридус описал третий сезон как «Татуин, смешанный с Дон Кихотом». Такое сравнение сразу настраивает зрителя на мистическую и великолепную визуальную составляющую истории.
Интересные факты:
- Звёздный гость: в третьем сезоне появится британский комик Стивен Мерчант, отметившийся ролями в «Офисе» и других проектах.
- Сезон будет состоять из семи эпизодов — больше, чем предыдущие, но меньше финального четвёртого сезона, который насчитывает восемь.
Убийства в одном здании (Only Murders in the Building), 5 сезон
- Премьера: 9 сентября
- Страна: США
- Жанр: детективная комедия
- Режиссёры: Джеми Бэббит, Джон Хоффман
- В главных ролях: Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Майкл Сирил Крейтон, Мерил Стрип
В эпицентре события — таинственная гибель швейцара Лестера в легендарном нью-йоркском доме «Аркония». Несмотря на выводы полиции, списавшей происшествие на случайность, Чарльз, Оливер и Мэйбл уверены: совершено преступление. Их собственное расследование открывает пугающую сеть недосказанностей и интриг, затрагивающую влиятельных миллиардеров, представителей старой мафии и загадочных жильцов «Арконии». По мере того как сюжет движется вперёд, герои замечают, как меняется сам Нью-Йорк: мафия теряет прежний контроль, а на авансцену выходят новые, более коварные силы. Противостояние между «традиционным» и «новым» городом становится одной из ключевых тем сезона.
Фото © Кадр из сериала «Убийства в одном здании», режиссёры Джеми Бэббит, Шерин Дабис, Джон Хоффман и др., сценаристы Джон Хоффман, Стив Мартин, Rachel Burger и др. / Kinopoisk
Мнение критиков:
Критики уже сегодня отмечают, что шоу возвращается с изысканной атмосферой загадки и юмора, обещая сохранить баланс между интригой и комическим абсурдом, которым оно прославилось. Кроме того, состав участников внушает доверие — продолжившиеся коллаборации с именитыми коллегами говорят о высоком уровне продакшена и сценарной проработки.
Интересные факты:
- Экстерьер «Арконии» — это знаменитое здание The Belnord на Верхнем Вест-Сайде Манхэттена, а интерьер специально воссоздан на студии. Кроме того, команда снимала сцены на Стэйтен-Айленде рядом с домом из фильма «Крёстный отец».
- В сезон возвращаются звёзды, включая Мерил Стрип, и появится множество новых лиц. Мартин Шорт в интервью отметил, что Мерил Стрип на съёмочной площадке — «лёгкая» и «расслабленная», что подчёркивает отличную атмосферу сотрудничества.
Девушка моего сына (The Girlfriend)
- Премьера: 10 сентября
- Страна: США
- Жанр: триллер
- Режиссёры: Андреа Харкин и Робин Райт
- В главных ролях: Робин Райт, Оливия Кук, Лори Дэвидсон, Валид Зуэйтер, Франческа Корни и другие
У Лоры — идеальная жизнь: блестящая карьера, любовь и душевный уют с мужем и сыном Дэниелом. Всё рушится, когда он приводит домой свою новую подругу Черри. Лора ощущает неладное: девушка, по её мнению, скрывает истинные мотивы — возможно, она здесь не ради любви, а ради статуса и выгоды. Подозрение перерастает в навязчивую одержимость — Лора готова пойти на всё, чтобы защитить сына.
Фото © Кадр из сериала «Девушка моего сына», режиссёры Андреа Харкин, Робин Райт, сценаристы Polly Cavendish, Габби Эшер, Ava Wong Davies и др. / Kino-teatr
Мнение критиков:
Отмечается, что сериал обещает стать атмосферным психологическим триллером, балансирующим на грани напряжения, семейных отношений и мрачной интриги.
Интересные факты:
- Сериал снят по мотивам одноимённого романа Мишель Френсис.
- Сценарий пронизан атмосферой европейской роскоши. Съёмки проходили в Лондоне и провинции Малага (Испания), включая знаковые места.
Док (Doc), 2 сезон
- Премьера: 14 сентября
- Страна: США
- Жанр: драма
- Режиссёры: Рассел Ли Файн, Ребекка Томас, Марисоль Торрес
- В главных ролях: Молли Паркер, Омар Метуолли, Амира Вэнн, Скотт Вулф, Шарлотта Фаунтен-Жардин и другие
Во втором сезоне Эми Ларсен продолжает восстанавливать жизнь после аварии, лишившей её восьми лет памяти. Начав карьеру заново с позиции интерна, она борется за возвращение профессиональных навыков, пытается разобраться в разрушенных отношениях и сталкивается с последствиями чужих манипуляций, одновременно надеясь вернуть утраченное прошлое и понять, кто она теперь.
Фото © Кадр из сериала «Док», режиссёры Рассел Ли Файн, Ребекка Томас, Марисоль Торрес и др., сценаристы Барби Клигман, Jake Gillman, Марк Бьянкулли и др. / Kino-teatr
Мнение критиков:
Критики отмечают «взвешенный тон», который позволяет персонажам раскрыться в диалогах, и выделяют игру Молли Паркер, которая придаёт героине сложность и глубину. При этом некоторые упрекают сериал в предсказуемости, излишней телевизионности и перегрузке медицинскими деталями.
Интересные факты:
- История основана на биографии итальянского врача Пьерданте Пиччони, заведующего отделением неотложной помощи. В 2013 году он попал в автомобильную аварию. Очнувшись после комы, он был уверен, что на дворе 2001 год. Восстановить воспоминания последних 12 лет жизни помогали фотографии и рассказы жены. Об этом доктор написал книгу «Минус 12».
- На канале Fox сериал собрал более 16 миллионов просмотров, что сделало «Док» самым популярным новым сериалом за последние пять лет.
Большой потенциал (High Potential), 2 сезон
- Премьера: 16 сентября
- Страна: США
- Жанр: детектив, комедия
- Режиссёры: Марк Уэбб, Ребекка Эшер, Алетеа Джонс и другие
- В главных ролях: Кэйтлин Олсон, Дэниел Сунджата, Джависия Лесли, Джуди Рейес и другие
Однажды Морган Гиллори, мать-одиночка с выдающимся интеллектом, работающая уборщицей в полицейском участке, помогла раскрыть сложное, давно нераскрытое преступление и была приглашена работать в качестве консультанта. Во втором сезоне она сталкивается с новым, коварным соперником — опасным Игроделом, который слишком много знает о ней и её детях. Героиня продолжает успешно балансировать между криминальными загадками и материнскими обязанностями.
Фото © Кадр из сериала «Большой потенциал», режиссёры Джеймс Родэй, Алетеа Джонс, Ребекка Эшер и др., сценаристы Стефани Карри, Элис Шегарай-Брёньо, Дрю Годдард и др. / Kinopoisk
Мнение критиков:
Первый сезон сериала получил в целом благосклонные отзывы: Rotten Tomatoes оценил его на 93% (на основании 16 обзоров). Критики выделяют харизматичную игру Кейтлин Олсон и оригинальную подачу криминального жанра, где остроумие и интеллект главной героини вдохнули свежесть в классический формат.
Интересные факты:
- Решение о продлении сериала на второй сезон было принято после показа первой половины первого. Авторы проекта увидели великолепные показатели: только первые две серии сериала «Большой потенциал» посмотрело 10 миллионов зрителей, а за первые месяцы это количество увеличилось до 30 миллионов.
Поколение «Ви» (Gen V), 2 сезон
- Премьера: 17 сентября
- Страна: США
- Жанр: боевики, драмы, комедии, фантастика
- Режиссёр: Нельсон Крегг
- В главных ролях: Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лу, Аса Германн, Хэмиш Линклейтер
После финала четвёртого сезона, где Хоумлендер окончательно укрепил свою власть, действие второго сезона разворачивается в стенах Университета Годолкина. Мари, Эмма и Джордан возвращаются на God U, где новый декан превращает студентов-суперов в подготовленных воинов (Project Odessa) на фоне надвигающейся войны между людьми и суперами. Сцена кампуса вновь превращается в поле политических интриг, а герои — в пленников, которым предстоит раскрыть опасные тайны и выстоять под давлением оружия и идеологий.
Фото © Кадр из сериала «Поколение «Ви»», режиссёры Стив Бойум, Нельсон Крегг, Рэйчел Голдберг и др., сценаристы Сет Роген, Гарт Эннис, Эван Голдберг и др. / Kino-teatr
Мнение критиков:
Пока официальных рецензий нет, но ожидания высоки: первый сезон получил признание за смелость и остросатирический подход к вселенной The Boys, и многие рассчитывают, что второй сезон сохранит эту энергию и политическую остроту.
Интересные факты:
- Второй сезон посвящён памяти Ченса Пердомо: исполнитель роли Андре Андерсона трагически погиб в аварии до начала съёмок новых серий. После смерти Пердомо продюсеры объявили, что не будут заменять его, а вместо этого «переработают сюжетные арки второго сезона».
- Второй сезон продолжит глобальный сюжет всей франшизы — его финал станет началом пятого сезона.
Убийство в маленьком городке (Murder in a Small Town), 2 сезон
- Премьера: 23 сентября
- Страна: Канада
- Жанр: детектив, драма, криминал
- Режиссёры: Милан Чейлов, Лесли Хоуп, Аманда Таппинг
- В главных ролях: Россиф Сазерленд, Кристин Крук, Миа Лоу, Аарон Дуглас, Фиона Врум и другие
В сонном Гибсонсе страсти накаляются: пока Карл расследует серию загадочных убийств, уходящих корнями в прошлое десятилетие, его отношения с Кассандрой осложняются её политическими амбициями. Местный мэр Кристи Холман не намерена уступать власть и активно мешает героям, создавая напряжённую политическую интригу. Дуэту предстоит распутать многолетнее дело, в котором кто-то явно покрывал преступника, параллельно расследуя новые загадочные убийства.
Фото © Кадр из сериала «Убийство в маленьком городке», режиссёры Милан Чейлов, Лесли Хоуп, Аманда Таппинг, сценаристы Иэн Вейр, Шерри Уайт, Леонард Дик и др. / Kino-teatr
Мнение критиков:
Критики называют шоу «уютным», отмечая ностальгическую атмосферу нулевых, его обаяние, но вместе с тем и предсказуемость в лучших традициях канала Hallmark.
Интересные факты:
- Сериал снимается в Канаде, хотя действие происходит в США.
- Ожидается, что Аарон Дуглас повторит свою роль сержанта Сида Соколовски.