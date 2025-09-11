Живут до 100 лет! Имена, заряженные на долголетие, — проверьте, есть ли ваше в списке

Мы часто пишем о магии имён. Ведь от культурного контекста и эзотерических энергий, что связаны с определённым словом, зависит судьба людей. Дело не только в том, чем оборачивается жизнь Роберта в школе, где всех остальных зовут Петями, Ванями, Серёжами и Сашами. Дело в тонких пластах смыслов, которые оберегают человека без его ведома. Например, некоторые имена делают мужчин хорошими отцами. А женщинам помогают удачно выйти замуж. Владимиров же, учитывая некоторые лингвистические теории, могут оберегать древние кельтские боги. Сегодня поговорим об именах, которые зарекомендовали себя как «маст-хэв» для долгожителей.

Женское имя Клавдия

Клавдия — это русское прочтение римского родового имени Claudia. Одна из представительниц рода имела непосредственное отношение к Иисусу. Фото © VK / Михаил Евраев

Имя Клавдия — одно из немногих латинских имён, что попали в первые христианские святцы. При этом для римлян имя «Клавдия» звучало так, как для нас, например, «Долгорукова». Это было родовое имя, в России ближайший аналог — фамилии. Конечно, есть и мужская форма — «Клавдий». Но именно женщина из этого славного рода стала почитаться христианами как святая. Дело в том, что Клавдия Прокула была женой Понтия Пилата. Она изо всех сил отговаривала мужа от того, чтобы причинять вред Иисусу Христу. Пилат не послушался, и теперь его жена среди святых, а он — нет.

Но как это всё связано с долгожительством? Во-первых, через жизнь вечную, которую заслужила обращённая в христианство Клавдия Прокула. Во-вторых, жена Пилата скончалась в 81-м году нашей эры, родившись в 6-м. Это 75 лет, для провинции Римской империи — очень много. Даже императоры в среднем жили 50 или 60 лет. А ещё прямо сейчас живёт и здравствует Клавдия Михайловна Гадючкина. Она родилась 5 декабря 1910 года и с Божьей помощью может отпраздновать в 2025 году юбилей, 115 лет. У Клавдии Михайловны шесть внуков, восемь правнуков и четыре праправнука. В 110 она читала книжки без очков, в 112 — ходила без посторонней помощи. Представьте себе, насколько сильным оказался её заряд долгожительства.

Женское имя Вера

Вера, Надежда и Любовь — женские имена, вошедшие в ономастикон русского языка. Фото © Wikipedia

У имени Вера тоже христианская история. Но само слово славянское. Это калька с греческого. «Житие Веры, Надежды, Любви и матери их Софии» — обязательное к прочтению для всех воцерковлённых людей не только в православии, но и в католичестве, поскольку эти святые приобрели свой статус задолго до раскола церквей. На самом деле они были гречанками, и звали их по-гречески Пистис, Элпис и Агапэ. При переводе жития этих святых на церковно-славянский имена тоже перевели. Святая Вера Римская дожила до 12 лет.

Видимо, смерть отроковицы прогневила господа, как и смерть новомученицы Веры Самсоновой в конце 1930-х годов от непосильного труда в ГУЛАГе. В данный момент в исторических хрониках России насчитывается шесть женщин с таким именем, что преодолели порог ста лет. Это театральная актриса Вера Гердрих, политик Вера Корсакова, ритмистка Вера Гринер, художник Вера Орехова, геолог Вера Флоровская и Вера Николаевна Королёва, которая в прошлом году отметила 110-летие. Её день рождения уже скоро — 30 сентября. С 14 лет Вера Николаевна Гердрих работала в колхозе наравне со взрослыми. А в годы Великой Отечественной пережила голод, но выжила. Так что у имени Вера точно есть потенциал к выносливости.

Женское имя Нина

Имя Нина, пожалуй, даже древнее римского имени Клавдия. Первая святая Нина — распространительница христианской веры. Фото © gerontology.fandom / StefanSeto

Имя Нина пришло в русский язык из грузинского. Там его могли образовать от слова «нино», что значило «царица». Кроме того, святая равноапостольная Нина Каппадокийская — христианская просветительница Грузии, в её честь в святцах и появилось это имя. Само оно гораздо древнее. Слово «нино» восходит к шумерскому языку. Там оно значило «госпожа». Получается, что картвельские племена могли быть связаны с этим таинственным народом Месопотамии.

Нина Каппадокийская прожила 67 лет. И 35 из них она посвятила христианскому подвижничеству. Силой своей веры Нино лечила людей. Мощи святой до сих пор хранятся в Бодбийском женском монастыре. В списке российских долгожительниц за всю историю — 5 женщин по имени Нина. Это учёный-психолог Нина Кузьмина, актриса Нина Мазаева, органистка Нина Оксентян, педагог Нина Чаевская и Нина Филипповна Чагелишвили. Нина Филипповна дожила до 113 лет и отошла в мир иной во Владикавказе, будучи на тот момент старейшим человеком в России.

Мужское имя Виктор

Имя Виктор восходит к латинскому Victor, что значит «победитель». Это имя говорит само за себя. Фото © rounb

В переводе с латыни имя «Виктор» означает «победитель». В христианской традиции оно символизирует победу Иисуса Христа над смертью, грехом и злом. В число раннехристианских святых попал Папа Римский Виктор I, он был епископом Рима со 189-го по 201 год. Больше о нём ничего не известно, но ясно, что понтифик взял себе такое славное имя в честь Иисуса Христа. Дело в том, что среди язычников Victor было прозвищем богов Марса и Юпитера, а христиане называли таковым Христа. Так они прятались среди иноверцев, а также прославляли своего Мессию.

Согласитесь, довольно большой потенциал для долгожительства чувствуется уже сейчас? Среди российских долгожителей до 100 лет дожили четыре Виктора. А прямо сейчас 101 год Виктору Ивановичу Иванову, живописцу. Народный художник СССР выставляет свои картины в Третьяковской галерее, и в честь самого художника в Рязани открыли постоянную экспозицию «Виктор Иванов и земля Рязанская». Представитель «сурового стиля» в соцреализме, свой последний на данный момент труд он завершил в 2018 году, это картина «Николай Агафонович Туркин». Набросок был создан ещё в 1969 году, на картине — 96-летний на тот момент мужчина.

Мужское имя Николай

Николай происходит от греческого «победитель народов». Именно так переводится это имя. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Николай — это имя, которое происходит от древнегреческого «исходника». При этом в России невероятно популярен святой Николай-угодник. Это праведник из Ликии, местности в Малой Азии, сейчас территория принадлежит Турции. Но тогда это была Римская империя, и Николай стал там архиепископом. Большая часть его жизни прошла через тот период, когда римские императоры практиковали гонения на христиан. Но при жизни Николай застал переход Рима в христианскую веру при Константине Великом. Святой Николай прожил до 73 лет, дольше, чем император.

За всю историю в России было 16 мужчин по имени Николай, которые дожили до 100 и более лет. Это подтверждённые случаи. Пожалуй, имя действительно хранило их. Актёр Николай Анненков, лётчик Николай Кирток, философ Николай Пилипенко, дипломат Николай Луньков, микробиолог Николай Егоров... В этом списке есть даже конструктор ядерных реакторов Николай Доллежаль. Он родился в 1899 году в Российской империи, а скончался в 2000 году в Российской Федерации, пережив Советский Союз, для которого, собственно, и строил ядерные реакторы.

Мужское имя Борис

Имя Борис имеет исконно славянское происхождение. Но так получилось, что впервые оно было записано как имя булгарского хана. Фото © museumpskov

У имени Борис находили праславянское происхождение. Полным именем считают древнеславянское Борислав — соединение корней «борись» и «слава». Борис и Глеб, двое братьев-князей, убитые Святополком Окаянным, стали первыми русскими святыми. Но ещё раньше появился хан Волжской Булгарии Борис I. Он правил с 852-го до 889 год, Русь тогда даже ещё не приняла христианство. Зато при нём христианство приняла Болгария. Сын хана Персиана в 864 году крестил своё княжество, полностью переняв славянскую культуру. Его преемником стал Владимир-Расате.

Борисов в списке долгожителей России тоже порядочно. Это и разведчик Борис Гудзь, артиллерист Борис Уткин, прокурор Борис Кравцов, кардиохирург Борис Королёв, карикатурист Борис Ефимов... Прямо сейчас здравствует Борис Михайлович Неменский. Живописец и самый старший художник в мире, он 24 декабря 2025 года может отпраздновать свой 103-й день рождения. Его первая большая картина называется «Мать», художник написал её в 1945 году, в год Победы.