Паранормальное в жизни Пугачёвой: Вещие сны, прабабушка-ведьма и предсказание от Примадонны Оглавление Алла Пугачёва и помощь Святого Георгия Как Алла Пугачёва увидела свою жизнь во сне Прабабушка Аллы Пугачёвой была колдуньей. Передался ли дар певице? Предсказание Аллы Пугачёвой Алла Пугачёва — о том, что будет после смерти Алла Пугачёва — неоднозначная фигура. Долгое время она была главной в отечественном шоу-бизнесе. А в 2022 году вдруг уехала из России. Сейчас выясняется, что Алла Борисовна ещё и потомственная колдунья. Life.ru рассказывает подробности про её дар и предсказания. 11 сентября, 14:00 Алла Пугачёва предсказала будущее в своём интервью. Давайте доживём до этого года и узнаем всё.

Алла Пугачёва порадовала своих оставшихся поклонников большим интервью, более чем на три часа. Она рассказала в нём и как прошёл переезд в Израиль, и про любовь к родине, и о собственном детстве. Говорила также о новой жизни и развенчала слухи, будто бы Алла Борисовна уже слаба и «ручки дрожат». А ещё у Пугачёвой, как оказалось, есть ведьминские силы, передавшиеся по наследству, о чём Примадонна также поведала Катерине Гордеевой*. Какие потусторонние способности есть ещё у «женщины, которая поёт»?

Алла Пугачёва и помощь Святого Георгия

Алла Пугачёва рассказала интересный факт о том, как встретила своего святого. Фото © VK / ТВ ШОУ / Самые интересные и любимые выпуски

Алла Борисовна Пугачёва родилась 15 апреля 1949 года. Её детство пришлось на замечательный период — СССР оправлялся от большой победоносной войны, а подростковые годы пришлись на оттепель. Свою блистательную карьеру певица сделала уже на брежневско-горбачёвской эстраде. Сейчас она уверена, что строила свою империю не в одиночку — ей помогал православный святой, который стал покровителем певицы. А выяснилось это в результате традиционного русского святочного обряда.

В 12 или 13 лет бабушка на Святки мне на палец навязала ключ и под подушку замок положила. Сказала мне, что я должна сказать: «Суженый-ряженый, покажись!» Я это сказала, не придавая значения, и заснула. Утром надо было выйти на улицу с творожным сочнем, который бабушка испекла, и спросить первого встречного, как его зовут. Алла Пугачёва Эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса

В итоге Алла встретила соседа по имени Георгий. Он и должен был быть её суженым. Так получилось, что ни бойфрендов, ни мужей с именем Георгий у певицы не было. Аллу Борисовну долго мучил этот факт. Она думала, что святочное гадание не сбылось. «И только когда на участке замка мы поставили скульптуру святого Георгия, я поняла, что он же со мной всё время. Он меня защищает», — рассказала Пугачёва. Скульптуру Алла также включила в архитектурный ансамбль своего замка в Грязи. С тех пор певица постоянно молится небесному покровителю России и Москвы.

Как Алла Пугачёва увидела свою жизнь во сне

Алла Пугачёва видела всю свою будущую жизнь во сне. Потом видела доказательства. Катерина Гордеева* внесена в список иностранных агентов Минюста России. Фото © VK / ТВ ШОУ / Самые интересные и любимые выпуски

Алла Пугачёва также видела вещие сны. В основном они касались начала карьеры и первого замужества. Всего было пять эпизодов таких сновидений, но артистка постоянно забывала подробности в течение дня, хотя с утра помнила их превосходно. Так получалось, что свои вещие сны она вспоминала тогда, когда те начинали сбываться. Так, Пугачёва ещё в подростковом возрасте видела и своего будущего мужа, и своё место работы. Алла вспомнила сон, когда шла в гости к «почти жениху» Валерию Романову. Она предположила, что Романов и есть её будущий муж. Но артистка ошибалась, да и обстановка в помещении от сна отличалась.

«А вещие сны все сбылись, потому что эта лестница... Снилась мне лестница с какой-то выбоинкой, я поднимаюсь по ней, справа дверь, слева дверь, открываешь дверь — там коридор и какие-то студенты бегают. Миколас меня пригласил в общагу, и я споткнулась, как во сне. Об эту щербинку. Всё было точно как во сне. У меня самой мороз по коже», — рассказывает Алла Пугачёва.

Пожалуй, многим известно, что в 1969 году Алла Борисовна работала концертмейстером и аккомпаниатором в ГУЦЭИ, училище цирковых и эстрадных искусств. Перед собеседованием Пугачёва заехала к своим друзьям, композитору Кириллу Акимову и поэтессе Карине Филипповой. Та в тот день вошла в состояние прорицательского транса. Как только будущая Примадонна эстрады вошла в квартиру, поэтесса выпалила: «Звезда пришла! Ты понимаешь, звезда! Ты не представляешь, какая она будет звезда!» Пугачёва отнеслась к этому с разумной долей скепсиса, а потом Филиппова сказала ей: «Первый мужчина, которого ты встретишь, станет твоим мужем».

Конечно, я с интересом ехала туда. И встретила Миколаса. Я рассказала ему, что подруга-гадалка мне напророчила: первый мужчина, которого я встречу в этом училище, будет моим мужем. А Миколас и говорит: «Это я первый мужчина». Ну мы посмеялись, и он действительно стал [мужем]. Алла Пугачёва Эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса

Миколас из рассказа певицы — это Миколас Орбакас. Они поженились в 1969 году, когда Алле Пугачёвой было 20 лет. В браке родилась Кристина Орбакайте. Девушка тоже стала певицей, блистала на эстраде в нулевые годы. Сам Миколас в те годы работал в цирке, он решил связать свою жизнь с этим искусством благодаря фильму «Город мастеров» 1966 года, там юный артист сыграл роль трубочиста.

Прабабушка Аллы Пугачёвой была колдуньей. Передался ли дар певице?

Оказывается, прабабушка Аллы Пугачёвой была колдуньей. Или ведуньей. Катерина Гордеева* внесена в список иностранных агентов Минюста России. Фото © VK / ТВ ШОУ / Самые интересные и любимые выпуски

Оказалось, прабабушка Пугачёвой, Марина, была колдуньей. Вернее, ведуньей и целительницей. Она помогала людям и прожила 95 лет. Алла Борисовна рассказывает показательную историю о прабабушке: «Она бежала к кому-то, чтобы помочь, и упала замертво. То есть в 95 лет — бежала. Потом её ученицы, кто помоложе, рассказывали мне разные вещи, которые могли бы пригодиться в жизни. Но я запомнила только обряд, чтобы бородавки снимать». Но паранормальные способности всё же передались эстрадной артистке.

Если кто обратил внимание, то я на выступлении руками как будто бы держу какую-то массу. Она для меня как желе такое, но воздушное, и я это ощущаю. Маму свою я поддерживала, она верила, что я могу управлять паранормальным. У неё было пять инфарктов, и каждый раз я её оттуда вытаскивала, а в последний раз не смогла. Алла Пугачёва Эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса

Но на вопрос, пользуется ли Алла Борисовна своими магическими способностями, ответ короток: «Об этом не говорят. Просто не говорят». Единственные подробности — это история мамы певицы, а также ощущение некоей незримой сущности на концертах. Но всё равно ходят слухи, будто Алла Борисовна умеет колдовать руками, даже исцелять людей. Прямо как её прабабушка Марина.

Предсказание Аллы Пугачёвой

Алла Пугачёва может немного предсказывать политические кризисы или конфликты. Катерина Гордеева* внесена в список иностранных агентов Минюста России. Фото © VK / ТВ ШОУ / Самые интересные и любимые выпуски

В 2012 году в телевизионном интервью Алла Пугачёва сказала, что чувствует, будто «что-то висит в воздухе». Тогда она дружила с Дмитрием Медведевым и его женой, была желанным гостем в их доме. И буквально в следующем году случился украинский политический кризис. Дальнейшие события всем известны. У Аллы, с её слов, есть некая паранормальная «чуйка». И сейчас она у неё вновь включается! На вопрос, что произойдёт в ближайшем будущем, Пугачёва отвечает так: «Я не имею права говорить. Я знаю, но не имею права». От неё удалось добиться только прозрачного намёка: «Давай доживём до 2027 года. Запомни, 27-й год». Что случится в 2027 году? Это может быть как безболезненное разрешение нынешнего глобального политического конфликта, так и начало войны. Алла Борисовна считает, что не имеет права делиться с нами точной информацией.

Алла Пугачёва — о том, что будет после смерти

Под конец интервью начали появляться вопросы на глубоко философские темы. Катерина Гордеева* внесена в список иностранных агентов Минюста России. Фото © VK / ТВ ШОУ / Самые интересные и любимые выпуски

Под конец трёхчасовой беседы интервьюер спросила Аллу Пугачёву, боится ли она смерти. «Нет. Почему я должна её бояться?» — ответила 76-летняя артистка. А ещё она рассказала, что тема смерти в разговорах с детьми — не табу. Малыши должны знать, что в какой-то момент мамы просто не станет и они должны продолжать жить и добиваться успехов во имя неё. «Я бы хотела в глубокой старости в окружении своих близких и любимых погаснуть, как свеча, под «Реквием» Моцарта», — рассказала певица.

А на вопрос, что будет после смерти, она ответила просто: «Жизнь. У меня даже сомнений нет, что душа бессмертна». И Пугачёва добавила: «Я тебе записочку пришлю. Скажу, что там». А главным в жизни для Пугачёвой оказалась любовь. «Жизнь прекрасна во всех своих проявлениях: и в радости, и в горе. Потому что даже душевная травма заставляет тебя бороться с ней — и ты становишься сильней, сильней и сильней», — резюмирует Алла.

В этом интервью мы узнали много интересных подробностей о жизни Аллы Пугачёвой. Как её семья соблюдала православные святочные обряды в СССР. Как 95-летняя прабабушка Аллы, Марина, упала замертво, когда бежала исцелять человека. И таинственную дату — 2027 год. Жаль, что Пугачёва не имеет права рассказывать нам, что нас ждёт. Ещё более интересные подробности из этого интервью можно найти в материале Life.ru.

* Включены в список иностранных агентов Минюста России.

