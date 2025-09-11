Мессенджер MAX
Смирительная рубашка и шляпа главврача: Life раскрывает тайны музея Алексеевской психбольницы

Музей ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева показывает психиатрию с неожиданной стороны — с иронией и необычными экспонатами. Если эта тема вас пугала или казалась запретно интересной, то наш материал для вас!

11 сентября, 13:46
Коллаж © Life.ru Фото © Из личного архива Валерии Закуражной

Когда мы слышим слово «психбольница», в воображении сразу всплывают тревожные картинки из фильмов и страшные байки. Но музей истории ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева разрушает этот стереотип. Его экспозиция — это не мрачная коллекция артефактов, а живая история главной психиатрической клиники страны и её пациентов. Врач-психиатр ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева Валерия Закуражная рассказала Life.ru, как музей знакомит посетителей с историей российской психиатрии через призму главной психиатрической больницы страны.

Хранители памяти

Фото ©  Из личного архива Валерии Закуражной

Музей Алексеевской психбольницы не просто экспозиция — он хранит в себе массив архивных документов, собранных сотрудниками, — от хода строительства до заметок о ключевых этапах развития. «Кроме желания сохранить память о создателях этого места, музей ставит перед собой задачу познакомить посетителей с историей российской психиатрии через призму главной психиатрической больницы страны», — объясняет девушка.

По словам Валерии, кроме документов, музейное собрание пополняется различными экспонатами. Многие вещи приносят сотрудники больницы, часть находят во время реставрации старых корпусов, а некоторые предметы поступают от потомков Н.А. Алексеева, чьё имя носит больница.

Экспонаты с историей и иронией

Фото © Из личного архива Валерии Закуражной

Среди множества экспонатов особое место занимает смирительная рубашка. Парадоксально, но в этой больнице её никогда не применяли. Однако именно о ней чаще всего спрашивали посетители. Тогда пациенты санаторного отделения решили пошутить: своими руками сшили рубашку и подарили её музею. «Уникален этот экспонат тем, что это труд наших пациентов и большая ирония с их стороны», отмечает психиатр.

Фото © Из личного архива Валерии Закуражной

Не менее интересна «шляпа главного врача» — старинный чёрный цилиндр. Формально это всего лишь хорошо сохранившийся головной убор, но, как признаётся Валерия, она любит воображать, будто он, как распределяющая шляпа из книг о Гарри Поттере, назначает главврачей московских больниц.

Кто приходит в музей и зачем?

Фото © Из личного архива Валерии Закуражной

Как рассказывает Валерия, посетители музея — самые разные. Пенсионеры выбирают его как культурный досуг, приходит и молодёжь, например, в «Ночь музеев» экспозицию осмотрело более двухсот человек. Нередко музей посещают и пациенты разных возрастов. «В целом мы охватываем, пожалуй, всё взрослое население, поскольку тема психиатрии достаточно специфическая и закрытая, мы одни из немногих, кто столько сил прикладывает для дестигматизации этой области медицины», — делится Валерия.

Фото © Из личного архива Валерии Закуражной

Отдельное направление работы музея — образовательное. Здесь проводят экскурсии для студентов медицинских и психологических факультетов, а также для немедиков. Одним из самых популярных форматов стали мероприятия «Лекция и печенье».

Взгляд в будущее музея психиатрии

Сегодня музей активно развивается. В планах — разработка тематических экскурсий, связанных с историей города, меценатства и московской медицины, в том числе с проведением мастер-классов. В музее планируют участие в акции «Ночь музеев», а также в Дне гида и Дне туризма.

Фото © Из личного архива Валерии Закуражной

К тому же будет расширяться коллекция музея и расти количество экскурсий, поскольку, по словам Валерии, у москвичей очень высокий интерес к теме психиатрии. А раньше Life.ru рассказывал про ещё одних «простых людей», которые отправились в прошлое, чтобы отыскать родовое гнездо своего деда, и как простая уборщица стала любимым блогером Аллы Пугачёвой.

