Уборщица из Сызрани рассказала Life.ru, как стала блогером, чьи посты лайкает Алла Пугачёва

В 57 лет Инна Сумбаева из Сызрани завела блог о своей работе уборщицей и обычной жизни без пафоса. Один из её роликов набрал 13 миллионов просмотров, а среди подписчиков теперь Алла Пугачёва и другие звёзды. 8 сентября, 13:30

Инна Сумбаева, 57-летняя жительница Сызрани, неожиданно стала интернет-звездой. Когда-то она работала телефонисткой, продавцом в магазине и подрабатывала уборщицей ради оплаты учёбы дочери. А теперь её блог о «жизни без глянца» смотрят миллионы — один из роликов собрал больше 13 миллионов просмотров, а среди подписчиков теперь Алла Пугачёва, Лера Кудрявцева, Екатерина Гордон и Сергей Пенкин. Инна рассказала Life.ru, как началась её история.

От телефонистки до уборщицы

Инна Сумбаева родилась 57 лет назад в Бухаре в Узбекистане. В юности женщина мечтала о профессии, которая позволяла бы быть среди людей, — так она стала телефонисткой. По словам Инны, работа ей нравилась: много общения, живая динамика, чувство нужности. Позже она перешла в абонентский отдел, где принимала оплату за переговоры. Там научилась работать с деньгами и людьми в стрессовых ситуациях. Но с переездом в Россию пришлось искать новое место.

В Сызрани она устроилась продавцом в круглосуточный продуктовый магазин и шесть лет проработала рядом с домом. По словам женщины, это было удобно, но тяжело: недоверие в коллективе и материальная ответственность сделали работу невыносимой. Именно в то время Инна начала подрабатывать уборкой. «И я поняла, что в подъездах можно довольно-таки неплохо заработать», — вспоминает женщина.

Решающим фактором сменить работу для Инны стало поступление дочери в университет в Москву на платное отделение — нужно было снимать квартиру и оплачивать обучение. Подсчитав бюджет, Инна поняла: обычной зарплаты не хватит. Она начала убирать подъезды. Сначала было 55 подъездов, которые они убирали вместе с сыном. Когда сын уехал в другой город, то количество подъездов сократилось до 44. По словам женщины, это казалось невозможным, но она справлялась: по 6–7 подъездов в день, без выходных, по графику. «Я посчитала все свои возможности и решила, что смогу заработать только таким образом нужную сумму», — вспоминает Инна.

Соцсети у Инны были давно, но настоящий прорыв случился в 2023 году, когда она прошла обучение по ведению блога. Тогда её контент из «чашечек и цветочков» превратился в искренние рассказы о жизни. «Мой блог — это лайфстайл. Я показываю плюсы и минусы работы в подъездах, как варю кофе, рассказываю о любимой коллекции чашек. В общем рассказываю о себе так, как есть, без прикрас...» — рассказывает женщина.

Одно видео неожиданно набрало 13 миллионов просмотров. Инна признаётся, что была очень удивлена, когда один из её роликов за сутки набрал миллион просмотров. «Мне казалось, что будет всё наоборот, что меня захейтят. Что это не будет никому интересно, но оказалось наоборот… Вот как оказалось, простота, она нынче в цене», — рассказывает Инна.

Однако популярность принесла не только радость. Однажды в очереди за мясом женщина, стоявшая перед Инной, громко сказала: «О, блогерша наша пришла!» — и вокруг поднялся шум. «Мне было неприятно… Я решила, что это их мнение и пусть оно будет для них важным и правильным. Меня это не касается», — признаётся Инна.

Тем не менее положительных эмоций гораздо больше. Подписчики узнают её в подъездах, рассказывают, что смотрят вместе с мамами и бабушками. В чатах домов обсуждают её видео вместо ссор из-за мусора.

Подписка от Пугачёвой и реакция звёзд

Когда Инна узнала, что её блог смотрит Алла Борисовна Пугачёва, она была потрясена. Женщина, сначала подумала, что на неё подписался фан-аккаунт Примадонны. «А потом зашла: это она! Для меня она всегда была звездой и останется ею… Я её воспринимаю как певицу, которую любили моя мама и бабушка», — рассказывает Инна.

Помимо Пугачёвой Инну поддержали Лера Кудрявцева, Екатерина Гордон, Сергей Пенкин и актриса Глафира Тарханова. «Приятно, что такие занятые люди нашли время посмотреть мои ролики и даже написать комментарии», — признаётся Инна.

Новые горизонты

Сегодня блог стал важной частью её жизни. Благодаря этому хобби у неё появилось больше свободного времени и сил, она научилась совмещать уборку подъездов и работу в мебельном магазине с творчеством. Теперь у Инны новые планы: переехать в Москву, чтобы быть ближе к дочери, и развивать блог уже в столице. Она не собирается бросать работу, но мечтает о переменах. «Сидеть дома — это самое ужасное. Я точно знаю, что без работы не останусь», — уверена женщина.

Путь Инны — это история о силе простоты. Женщина, которая убирала подъезды ради будущего дочери, стала примером для миллионов зрителей в соцсетях, что доказывает: «простота нынче в цене».