День перемен: Почему дата 11 сентября обладает особой энергетикой и насколько она опасна

Есть даты, которые словно вырезаны из потока времени и навсегда оставляют след в человеческой памяти. 11 сентября — именно такой день. Для многих он связан с трагедией 2001 года в США, ставшей символом ужаса и беспомощности перед лицом глобальных катастроф. Но в эзотерическом ключе эта дата куда древнее и глубже: она словно несёт в себе энергию перехода, кризиса и мировых перемен.

Эзотерики утверждают, что числа никогда не бывают случайными. Число 11 — одно из самых «сильных» и мистических чисел в нумерологии. Его называют числом Учителя, числом судьбы, знаком предстоящего испытания. Вдобавок сентябрь — месяц завершения и переоценки, когда энергетически закрывается один цикл и закладывается фундамент для нового. Неудивительно, что именно 11 сентября, на стыке этих потоков, происходят события, меняющие ход истории.

Почему дата 11.09 опасна и какая у неё энергетика? Фото © ТАСС / Hubert Boesl

Историк Олег Шишкин рассказал Life.ru, что эту дату называют днём мировых перемен прежде всего потому, что этот день уже неизбежно связан с событиями 11 сентября в Соединённых Штатах Америки. «Это связано с разрушением двух башен-близнецов, когда по самолюбию Соединённых Штатов, которые считали, что они остались единственной сверхдержавой, арабскими террористами был нанесён такой мощный удар», — говорит эксперт.

После этого стало ясно, что идут какие-то серьёзные перемены. Несмотря на то что это было трагическое событие, конечно же, без всякого сомнения, но было ясно, что это сильный удар по стране, которая считала себя неуязвимой. Олег Шишкин Историк

Если присмотреться, то трагедия 2001 года лишь подчеркнула ту энергетику, что эзотерики связывают с этой датой: 11 сентября словно открывает окно, через которое в мир прорываются напряжённые, тяжёлые вибрации. Иногда они проявляются через масштабные бедствия, иногда — через личные кризисы, когда у человека рушится привычный порядок.

Мистическая энергетика кровавой даты 11 сентября. Как она питается? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chris Harwood

«В день трагедии, 11 сентября, возникло множество конспирологических теорий, связанных с загадочными аспектами события, именно поэтому эту дату называют днём перемен», — соглашается с особенностью даты 11.09 радиофизик, учёный, кандидат технических наук, исследователь аномальных явлений, мистик Вячеслав Климов. Эксперт продолжает, что одним из них стало вертикальное обрушение башен-близнецов, которые падали сверху вниз, словно складываясь гармошкой. Это сравнивали с контролируемым сносом зданий, где опоры подрывают взрывотехники.

Во время обрушения наблюдались странные клубы дыма на каждом этаже. Специалисты объясняли их выбросами сжатого воздуха при обрушении, однако конспирологи сомневались, что температура горения авиационного топлива могла расплавить стальные конструкции, так как сталь плавится при гораздо более высокой температуре.

Ещё один загадочный момент — повреждения в Пентагоне после столкновения самолёта. Конспирологи отмечали несоответствие размеров повреждений и малое количество обломков. Вячеслав Климов Радиофизик, учёный, кандидат технических наук, исследователь аномальных явлений, мистик

Также, со слов мистика, вызвало вопросы третье обрушение небоскрёба, в который самолет не врезался. Это порождало предположения о цепной реакции плана или мистических факторах, например влиянии эгрегоров или астральных воздействий.

Что можно и нельзя делать 11 сентября по поверьям и законам эзотерики? Фото © Shutterstock / FOTODOM / FotoHelin

«Официальная версия — пожары и обломки — вызывает многие сомнения. Говорили также о предварительной эвакуации важных людей из башен», что породило предположения о причастности спецслужб и возможном взаимодействии с террористами. Со слов эксперта, особое внимание уделялось биржевым аномалиям: за несколько дней до трагедии массово продавались акции авиакомпаний, что указывало на инсайдерскую информацию.

Несмотря на официальные объяснения, мистические аспекты трагедии 11 сентября продолжают вызывать споры. Есть также теории о жертвоприношениях, согласно которым тёмные силы используют подобные трагедии в своих целях. Вячеслав Климов Радиофизик, учёный, кандидат технических наук, исследователь аномальных явлений, мистик

В народных же поверьях и духовных практиках считается, что такие дни, как 11 сентября, нельзя игнорировать. Они подобны «точке перехода» — моменту, когда нужно быть внимательным к своим мыслям и действиям. 11 сентября — это не только воспоминание о трагедиях, но и возможность задуматься, какие перемены назрели в жизни и чего требует сама Вселенная.

Энергия 11 сентября связана не только с личными изменениями, но и с глобальными процессами. В нумерологии сумма чисел этой даты указывает на вибрацию трансформации, кризиса и выхода на новый уровень. В эзотерических кругах её называют днём мировых перемен, когда тонкая грань между привычным и новым размывается и человечество будто оказывается в точке выбора.

Нумерологический разбор даты 11.09: почему именно в этот день случилась трагедия? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Adisa

Трагические события начала XXI века стали отражением этой вибрации: общество пережило перелом, после которого изменился весь ход истории. И в то же время именно в такие даты открывается возможность глубинного переосмысления и духовного роста. Энергетика этого дня не столько зловещая, сколько обострённая — она требует от человека осознанности, умения не поддаваться страху и использовать внутренние ресурсы для преобразования собственной жизни.

Поэтому 11 сентября многие эзотерики советуют не проводить крупных начинаний, связанных с риском и непредсказуемостью, но при этом уделять внимание внутренней работе: медитации, благодарности, анализу своих ошибок и намерений. В этот день словно сама Вселенная подталкивает к тому, чтобы мы оглянулись назад, приняли прошлое и открылись новому этапу.