7 растений в доме, поедающих вашу денежную энергию. Лучше оставить их в саду на даче

По искусству фэншуй в любом помещении есть зоны, связанные с разными аспектами жизни. Север — это деловая зона, восток — сектор семьи, центр комнаты отвечает за здоровье, а юго-запад — за любовь. Зоной богатства является юго-восточный сектор помещения. Некоторые цветы, например юкку, кактусы или бонсай, не рекомендуется ставить на юго-востоке, потому что в этом секторе они способствуют застою, а то и упадку. Но семь растений плохо влияют на денежную энергию вне зависимости от зон, где находятся. В материале рассказываем, что это за «антиденежные» цветы.

Папоротник

Папоротник — рекордсмен по негативным денежным влияниям. Он не просто пожирает энергию, он опасен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Benoit Bruchez

Говорят, если папоротник зацветёт на Ивана Купалу, под ним можно найти клад. Но у вас в квартире он никогда не зацветёт, потому что у этого растения нет цветов. Папоротники сохранились со времён динозавров, и размножаться они умеют только спорами. Зато на денежную энергию помещения эти загадочные реликты юрского периода окажут действительно разрушительное влияние. Папоротники не только провоцируют людей на безумные траты или лудоманию. Они могут притягивать квартирные кражи, например. Но кража — не самое страшное, папоротник может навести на дом пожар.

Азалия

Азалия — противоречивое растение. Она медленно способствует энергетическому дисбалансу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Среди опасных для денег цветов можно выделить азалию. Она не воздействует на денежные центры напрямую, но производит в помещении нездоровый дисбаланс энергий. В итоге всё хорошее начинает «утекать», как вода сквозь пальцы. Финансовый достаток семьи испаряется. Возникают непредсказуемые траты. Достаток «трещит по швам». Красивоцветущие цветы из рода рододендронов могут открыть червоточину, сквозь которую уйдёт как энергия денег, так и энергия общего благополучия. А, казалось бы, такие милые цветочки...

Актинидия коломикта

Актинидия — это лиана, а такие растения для денежной энергии очень неблагополучны. Лучше выселять их за пределы дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zhanna Hapanovich

Актинидия коломикта — это морозостойкая лиана, которая распространена на Дальнем Востоке России. Лианы — не самый лучший с точки зрения денежных энергий выбор. Лучше оставить их в саду. Внутри дома лианы, в том числе актинидия, будут действовать гораздо сильнее папоротника и азалии. Если первый насылает кражи, а вторая медленно убивает денежные энергии, то с актинидией можно и вовсе уйти в минус. Говорят, хозяева таких цветов не вылезают из долгов годами. Любое их дело обречено на банкротство. Зато у актинидий красивые листья с розовой серединкой, а плодоносят они съедобными ягодами, похожими по вкусу на киви. То есть в саду от них будет куда больше пользы!

Плющ

Плющ — довольно негативное с точки зрения денежных энергий растение. Его мужская энергия играет злую шутку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ArtBackground

Плющ — традиционно мужское растение. У него маскулинная энергия, и представители бойцовского пола это чувствуют. И стараются держаться от него подальше. Поэтому обычно они растут в квартирах одиноких дам. Но если парень всё же познакомился с хозяйкой плюща и остался с ней жить, горе семье... Такой мужчина теряет способность зарабатывать деньги и погрязает в безработице. Или постоянно батрачит на всяких «шабашках», но всё равно считает копейки. Так действует на представителей мужского пола плющ. Лучше оставить его на даче.

Бруннера

Бруннера — тоже опасное растение. В саду она просто красуется своими бело-зелёными или серебристыми листьями. Дома — отнимает энергию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Danny Hummel

Бруннера — это красивое растение с серебристо-зелёными листьями, которое можно заметить в садах от Кубани до Сибири. Она неплохо приживается в открытом грунте, да и дома будет себя чувствовать отлично. За счёт вашего финансового благополучия. Вы не один раз заметите: чем больше разрастается бруннера в квартире, тем беднее вы себя чувствуете. Её серебристые листочки совсем не помогают найти больше «звенящих монет». Скорее, наоборот. Бруннера известна пагубным влиянием на финансовую сферу, но только если она растёт в квартире. Видимо, ей в четырёх стенах всё же тесно и она «мстит» за это вам.

Спирея

Спирея — очень полезное в саду растение. Если убрать его из сада и перенести в квартиру, оно доведёт до долговой ямы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tanya_Terekhina

Спирею давно знают и любят в Европе. Само название происходит от греческого слова «спираль». У неё нашли лечебные свойства, это прекрасное медоносное растение, оно переживает довольно низкие температуры. Отлично приживается в садах, радует вас своими цветами весной и всё лето. Чем-то она похожа на миниатюрную вишню или сакуру. Но если завести спирею в квартире, очарование сменится на тихую пытку безденежьем. Не рискуйте кошельком: это свободолюбивое растение процветает в открытом грунте, а в квартире воздействует на денежные центры вне зависимости от того, где её поставить. В неподходящей обстановке спирея способствует излишним тратам, вы будете сбрасывать с себя деньги так же, как спирея сбрасывает лепестки.

Бузульник

Бузульник содержит в своём составе канцерогены. Он действительно может вас убить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kamrad71

Бузульник — это многолетнее травянистое растение родом из Китая. Именно там он растёт лучше всего. В России бузульник тоже приживается. У нас он популярен как садовый декоративный цветок. В саду ему лучше и остаться. Всё просто: дома это растение будет выделять канцерогенные вещества, если на открытом воздухе они рассеиваются, то в квартире — нет. Это максимальная антиденежная энергия. Его жёлтые лепестки только обманывают вас своим цветом — к богатству и золоту бузульник в доме имеет мало отношения. Зато привлекает финансовую несостоятельность.