5 вещей, которые нельзя покупать с рук, потому что они с лёгкостью разрушат вашу жизнь

Каждый из нас хотя бы раз покупал что-то с рук — будь то винтажная сумочка на барахолке или старинное кольцо в комиссионном магазине. Мы мечтаем найти сокровище за копейки, но редко задумываемся о том, что вместе с вещью можем приобрести чужие проблемы. Эзотерики и биоэнерготерапевты в один голос утверждают: предметы впитывают энергетику владельцев как губка. И если человек переживал трудности, болел или был несчастен, всё это остаётся в его вещах навсегда. Мы разобрались, какие покупки с рук могут стать настоящей ловушкой для ничего не подозревающего покупателя.

Золотые украшения — магниты для чужих судеб

Опасные покупки с рук: предметы, которые несут негативную энергетику. Фото © «Шедеврум»

Золото — металл солнца и богатства, но именно он обладает самой сильной способностью накапливать человеческую энергию. Золотое кольцо, которое носила несчастная в браке женщина, может принести проблемы в личную жизнь новой владелицы. А серьги, снятые с тяжелобольного человека, способны передать программу заболевания. Особенно опасны обручальные кольца — они впитывают всю историю отношений пары, все ссоры, измены и разочарования. Покупая такое украшение, вы рискуете повторить чужую семейную драму. Кольца вообще считаются самыми информативными украшениями — их замкнутая форма не даёт энергии рассеиваться, поэтому она накапливается годами. Если всё же решились на покупку золотого украшения с рук, подержите его под проточной водой несколько минут, а лучше — оставьте на ночь в соли.

Крестики и религиозные предметы — чужой крест на ваших плечах

Нательные кресты, иконки, религиозные медальоны — это не просто украшения, а мощные энергетические амулеты. Они связаны с духовной жизнью человека, его молитвами, переживаниями и грехами. Надевая чужой крестик, вы буквально принимаете на себя чужой жизненный путь со всеми его испытаниями. Не зря в народе говорят «нести чужой крест» — это означает страдать за чужие грехи и ошибки.

Особенно опасны религиозные предметы, снятые с покойников. Они могут нести программу смерти и серьёзно навредить здоровью. Если вам досталась такая вещь по наследству, обязательно освятите её в церкви или просто не носите — оставьте как семейную реликвию. Лучше купить новый крестик, который будет только вашим защитником.

Часы — хранители чужого времени

Чужие часы с рук: почему их нельзя носить без очистки. Фото © «Шедеврум»

Часы — уникальный предмет, который отсчитывает время жизни своего владельца. Они становятся свидетелями всех важных моментов: радостных и трагических, счастливых и горьких. Механические часы особенно сильно привязываются к хозяину — их нужно заводить каждый день, создавая тесную энергетическую связь. Покупая подержанные часы, вы можете получить в довесок чужие жизненные программы. Если предыдущий владелец постоянно опаздывал, не умел распоряжаться временем или вообще был неудачником, эти качества могут перейти к вам. Самые опасные — часы, которые остановились в момент смерти человека. Такие предметы лучше обходить стороной или как минимум отдавать в ремонт с полной заменой механизма.

Фотографии и личные вещи — окна в чужую душу

Старые фотографии, особенно портреты незнакомых людей, — это настоящие энергетические порталы. Снимок сохраняет не только внешность человека, но и его эмоциональное состояние в момент съёмки. Покупая антикварную рамку с чужой фотографией или альбом с семейными снимками, вы впускаете в дом энергию посторонних людей. А если на фото запечатлены похороны, болезнь или другие трагические моменты, такие изображения могут серьёзно ухудшить атмосферу в вашем доме. То же касается личных предметов — расчёсок, зубных щёток, носовых платков. Волосы и биологические жидкости — сильнейшие носители генетической информации, поэтому использовать чужие гигиенические принадлежности категорически нельзя. Даже если вы нашли красивую винтажную расчёску, лучше оставить её как декор, но не использовать по назначению.

Одежда и обувь — вторая кожа с чужой судьбой

Энергетика старых вещей: что нельзя покупать в секонд-хенде. Фото © «Шедеврум»

Одежда — это наша вторая кожа, она ближе всего к телу и впитывает максимум информации о владельце. Платье, в котором женщина была счастлива, может принести радость новой хозяйке. А вот наряд, в котором кто-то пережил развод, болезнь или другие несчастья, способен притянуть аналогичные проблемы. Особенно осторожными нужно быть с вечерними платьями и свадебными нарядами — они заряжены очень сильными эмоциями. Обувь считается ещё более опасной покупкой. Существует поверье: «Наденешь чужие ботинки — пойдёшь чужой дорогой». Туфли покойника могут привести нового владельца к той же участи. А ботинки человека, который всю жизнь бедствовал, принесут в дом нужду и безденежье. Если уж покупаете одежду в секонд-хенде, выбирайте вещи интуитивно — подержите их в руках и прислушайтесь к ощущениям. Дискомфорт, головная боль или внезапная тоска — сигналы, что вещь несёт негатив.