Психологи назвали 5 тревожных звоночков, которые выдают в мужчине маменькиного сынка

Он милый, заботливый, внимательный — идеальный мужчина, о котором вы мечтали. Но есть одна маленькая деталь: он звонит маме трижды в день, спрашивает у неё разрешения на каждую покупку и никогда не принимает важных решений без материнского одобрения. Знакомо? Мы собрали пять главных признаков, которые помогут понять, что ваш избранник — настоящий маменькин сынок. И да, это может стать серьёзной проблемой для ваших отношений, даже если поначалу кажется трогательным.

Он слишком хорошо разбирается в женских штучках

Маменькин сынок: главные признаки и особенности поведения. Фото © «Шедеврум»

Ваш парень безошибочно выбирает вам помаду, знает все оттенки тонального крема и может посоветовать, какую маску для лица лучше купить? Поздравляем — скорее всего, всю эту науку он изучал, помогая маме с покупками. Нормальный мужчина в магазине косметики чувствует себя как слон в посудной лавке, а этот ориентируется лучше продавца-консультанта. Он знает, что nude — это не про голых людей, а про оттенок лака, и может час обсуждать разницу между BB-кремом и CC-кремом. Откуда такие познания? Да просто годами ходил с мамой по магазинам и слушал её рассказы о важности правильного ухода за кожей. И теперь эти знания выдают его с головой.

У него слишком чистая квартира для холостяка

Его жильё выглядит как картинка из журнала — идеальный порядок, свежие цветы, полотенца висят ровно, а в холодильнике всегда есть свежие продукты. Нормальный одинокий мужчина живёт в творческом беспорядке, ест доширак и считает грязную посуду элементом декора. А этот каждое утро заправляет постель, как в армии, и меняет полотенца два раза в неделю. Секрет прост — мама регулярно навещает его «просто проведать», а на деле устраивает генеральную уборку и затариваетcя продуктами. Он даже не подозревает, что большинство мужчин понятия не имеют, где в доме хранится стиральный порошок. Для него это норма жизни, ведь мама всегда следила, чтобы он жил «как человек».

Он ненавидит конфликты до патологии

Как понять, что парень — маменькин сынок: психология отношений. Фото © «Шедеврум»

Любую вашу попытку выяснить отношения он встречает паникой в глазах и готовностью согласиться на всё, лишь бы вы перестали быть недовольной. Нормальные мужчины могут поспорить, отстоять свою точку зрения или просто сказать «нет». А этот при первых признаках вашего недовольства начинает извиняться, предлагать компромиссы и делать всё, чтобы вернуть мир любой ценой. Причина проста — дома его всю жизнь учили, что расстроенная мама — это катастрофа вселенского масштаба. Женское недовольство для него равносильно концу света, поэтому он готов на всё, чтобы его избежать. Он не умеет различать здоровый спор и скандал, ведь мама никогда не учила его отстаивать границы.

Он покупает одежду только определённых марок и цветов

В его гардеробе всё подобрано с математической точностью — классические рубашки, правильные брюки, никаких ярких цветов или экспериментов. Он объясняет это «хорошим вкусом» и «пониманием стиля», но на деле просто всю жизнь покупает то, что одобрит мама. Никаких кожаных курток, рваных джинсов или футболок с принтами — только то, в чём он будет выглядеть «приличным молодым человеком». Попробуйте предложить ему купить что-то яркое или необычное — увидите, как он начнёт нервничать и придумывать отговорки. Его чувство стиля сформировалось не через собственные эксперименты, а через материнские указания о том, как должен выглядеть «хороший сын».

Он знает про вас больше, чем говорит

Признаки маменькиного сынка, которые должна знать каждая девушка. Фото © «Шедеврум»

Этот пункт самый жуткий. Через пару месяцев отношений выясняется, что он в курсе деталей вашей жизни, которыми вы с ним не делились. Он знает, где вы учились, кем работали раньше, какие у вас отношения с родителями, — и всё это как будто случайно всплывает в разговорах. «А, ты же в школе занималась танцами», — говорит он, хотя вы об этом не рассказывали. Секрет прост — он рассказал маме о новой девушке, а она провела собственное расследование через общих знакомых, соцсети и любые доступные источники. Теперь мама знает о вас всё, а сын получает от неё «случайные» сведения, которые выдаёт за собственную наблюдательность. Добро пожаловать в мир, где у вас есть персональный детектив, о котором вы не подозреваете.