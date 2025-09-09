Нескучный отдых с маньяком: Психолог объяснила, как тру-крайм влияет на людей
Психолог Бенетт: Видео про маньяков вызывают психологическую зависимость
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio
Документалки о маньяках, криминальном мире и преступлениях могут вызвать самую настоящую психологическую зависимость, предупреждает инвестор и эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт. Любители тру-крайма зачастую становятся более нервными и менее счастливыми из-за той информации, которую они получают после просмотра.
«Видео о преступлениях вызывают целый спектр чувств — от страха до любопытства, — поэтому многие зрители возвращаются к подобному контенту снова и снова. <...> Такой контент не стирается легко из памяти, поскольку связан с сильными эмоциями. Впоследствии от его просмотра развивается психологическая зависимость», — цитирует Бенетт Pravda.Ru.
Ключевая опасность подобных материалов заключается в том, что мозг не различает реальность и видеоконтент. Человек начинает думать, что он сам пережил нападение маньяка и становится более подверженным стрессу. Ощущение тревоги после просмотра также обостряется.
