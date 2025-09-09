Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 11:56

Доверие уходит: россияне за пять лет стали подозрительнее к людям вокруг

ВЦИОМ: 56% россиян считают себя доверчивыми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALPA PROD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ALPA PROD

По данным опроса ВЦИОМ, 56% россиян считают себя доверчивыми. Однако ещё в 2020 году так отвечали 61% участников исследований.

Большинство опрошенных также отмечают, что в целом россияне остаются доверчивым народом. Но за последние пять лет этот показатель заметно снизился — в полтора раза. При этом число тех, кто считает соотечественников недоверчивыми, выросло почти вдвое.

Интересно, что люди чаще оценивают доверчивыми себя и общество в целом, чем своё ближайшее окружение. Исследователи делают вывод: именно повседневное общение стало наиболее уязвимой зоной доверия.

Таким образом, доверчивость перестаёт восприниматься как национальная черта и постепенно уходит из круга повседневных отношений, оставаясь лишь на уровне самоощущений.

ВЦИОМ выяснил главные страхи россиян
ВЦИОМ выяснил главные страхи россиян

А ранее Life.ru писал, что мужчины плачут реже женщин из-за биологических особенностей. По словам специалиста, запрет на эмоции — это также социальный конструкт, который можно и нужно пересматривать.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • вциом
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar