Доверие уходит: россияне за пять лет стали подозрительнее к людям вокруг
ВЦИОМ: 56% россиян считают себя доверчивыми
По данным опроса ВЦИОМ, 56% россиян считают себя доверчивыми. Однако ещё в 2020 году так отвечали 61% участников исследований.
Большинство опрошенных также отмечают, что в целом россияне остаются доверчивым народом. Но за последние пять лет этот показатель заметно снизился — в полтора раза. При этом число тех, кто считает соотечественников недоверчивыми, выросло почти вдвое.
Интересно, что люди чаще оценивают доверчивыми себя и общество в целом, чем своё ближайшее окружение. Исследователи делают вывод: именно повседневное общение стало наиболее уязвимой зоной доверия.
Таким образом, доверчивость перестаёт восприниматься как национальная черта и постепенно уходит из круга повседневных отношений, оставаясь лишь на уровне самоощущений.
