7 сентября, 12:56

ВЦИОМ выяснил главные страхи россиян

Гендиректор ВЦИОМ назвал здоровье и финансы главными страхами россиян

Обложка © Life.ru

Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал про два главных страха, которые сегодня наиболее сильно волнуют россиян. Опасения граждан, по его словам, связаны с фундаментальными потребностями человека: здоровьем и финансами. При этом страх за здоровье сохраняет актуальность уже несколько лет.

Пандемия значительно усилила значимость здоровья в сознании людей, этот фактор не теряет своей важности. Кроме того, в России наблюдается тренд на здоровый образ жизни, который проявлялся и до пандемии. Люди пытаются следовать определённым правилам и техникам, чтобы жить дольше и с большим удовольствием. Третьим фактором, влияющим на восприятие здоровья, можно считать назвал кризис в системе здравоохранения.

Собеседник «Царьграда» уточнил, что этот кризис не связан с нехваткой финансов, оборудования, лекарств или знаний, а обусловлен дефицитом врачей, а также среднего и младшего медицинского персонала. По его словам, именно пандемия стала причиной сверхнагрузок и выгорания медиков, что усугубило кадровый дефицит, в то время как потребности общества в медицинской помощи выросли.

«Второй страх — он связан с деньгами. Наши доходы выросли. Существенно. Но и цены выросли. И продолжают расти. Борется с инфляцией правительство, борется Центробанк, кто только с ней не борется. Но данные переменчивые», — подчеркнул эксперт.

Примечательно, что несмотря на имеющиеся страхи, подавляющее большинство граждан России доверяет президенту Владимиру Путину. Согласно данным ВЦИОМ, эту позицию разделяют 79,4% опрошенных. Одобрение деятельности главы государства высказали 76,4% респондентов.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • вциом
  • Социальные проблемы
  • Общество
