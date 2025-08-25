Почти 40% россиян считают свой народ избранным

61% жителей нашей страны считают, что русские как народ стоят наравне с другими, не являясь чем-то принципиально уникальным. А 39% придерживаются мнения о «совершенно особом» статусе русских, и эта точка зрения более характерна для людей старше 45 лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Особенно заметна разница в восприятии среди молодёжи 18–24 лет: только 23% из них считают русских народом с исключительным положением. За последние два с половиной десятилетия доля тех, кто верит в тяжёлую судьбу русского народа по сравнению с другими, снизилась с 71% в 2000 году до 32% в 2025-м.

Мария Григорьева, эксперт по политическим исследованиям ВЦИОМ, связывает эти перемены с процессом переосмысления Россией своего места в мире и формирования новой национальной идентичности. По её словам, ощущение собственной жертвы и неполноценности постепенно уходит, уступая место более оптимистичным взглядам.