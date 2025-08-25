Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 06:20

Почти 40% россиян считают свой народ избранным

ВЦИОМ: Почти 40% россиян уверены в том, что русские — это особый народ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumen Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lumen Photos

61% жителей нашей страны считают, что русские как народ стоят наравне с другими, не являясь чем-то принципиально уникальным. А 39% придерживаются мнения о «совершенно особом» статусе русских, и эта точка зрения более характерна для людей старше 45 лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Особенно заметна разница в восприятии среди молодёжи 18–24 лет: только 23% из них считают русских народом с исключительным положением. За последние два с половиной десятилетия доля тех, кто верит в тяжёлую судьбу русского народа по сравнению с другими, снизилась с 71% в 2000 году до 32% в 2025-м.

Мария Григорьева, эксперт по политическим исследованиям ВЦИОМ, связывает эти перемены с процессом переосмысления Россией своего места в мире и формирования новой национальной идентичности. По её словам, ощущение собственной жертвы и неполноценности постепенно уходит, уступая место более оптимистичным взглядам.

Сколько нужно зарабатывать для счастья? Россияне назвали точную сумму
Сколько нужно зарабатывать для счастья? Россияне назвали точную сумму

Ранее ВЦИОМ проводил ещё одно исследование, результаты которого показали, что уровень патриотизма среди 18-24-летних достиг впечатляющих 99%. При этом увеличилось также число тех, кто уверен в правильности выбранного Россией курса.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar