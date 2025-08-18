Сколько нужно зарабатывать для счастья? Россияне назвали точную сумму

Средний «счастливый доход» россиян, необходимый для ощущения благополучия, достиг 226,9 тыс. рублей в месяц — почти вдвое больше, чем восемь лет назад. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам опроса. В 2017 году достаточной суммой называли около 109 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что рост ожиданий связан главным образом с подорожанием жизни.

«Фактически это почти 9,5% ежегодной капитализации — показатель выше инфляции, но сопоставим с ней», — пояснил представитель аналитического центра Алексей Ручин.

При этом в Москве и Петербурге планка заметно выше — около 694 тыс. рублей в месяц, тогда как в миллионниках «счастье» оценивается в 175 тыс., а в небольших городах — примерно в 194 тыс. рублей. Минимум, который россияне называют деньгами, сегодня составляет 15 тыс. рублей, тогда как в 1998 году эта сумма была всего 88 рублей. Согласно опросу, 42% граждан довольны своим финансовым положением — это на треть больше, чем в конце 1990-х.